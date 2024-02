Si no se ría, no son los trenes voladores de Petro; esto es una realidad científica probada. Se preguntarán en que consisten: se los voy a contar, gracias a una información que un buen amigo me hizo llegar.

Estos están constituidos por el movimientos de vapores de agua que cruzan la atmósfera, provienen del océano Atlántico y cruzan la Amazonía, al chocar con las cordilleras de los Andes, se precipitan, en este caso, en Argentina, Uruguay y Paraguay.

Estos vapores que cruzan la Amazonía, con la ayuda de los vientos alisios, en su recorrido por las selvas vírgenes, se cargan de los espejos de agua que existen sobre ella, lo que según los cálculos de los expertos, un metro cuadrado de espejo foliar recoge 4 litros de agua por día, así traspira el árbol diariamente.

¿Porque se dice que circulan diariamente un equivalente mayor al río Amazonas?. Los expertos dicen que se calculan 400 mil millones de árboles de variados tamaños y que corresponde a 20.000 millones de toneladas lo que equivale a 20 billones de litros de agua es la transpiración de los árboles de la cuenca Amazónica.

Esta es la razón del porqué en ese sector de Suramérica hay grandes inundaciones, derrumbes en la montaña, y todas estas catástrofes que se ven. Tienen grandes río: el Iguazú genera las hermosas cataratas, done convergen Brasil y Argentina, constituyéndose en una de las maravillas del mundo. Y nadie les da las gracias a lo que les llega del cielo, en exceso: agua de los ríos voladores.

Hasta ahora solo he logrado información de los ríos voladores Andinos en el extremo sur, tenemos que ver cómo ha sido la lucha de los Wampis, un conjunto de 85 comunidades indígenas nativas con más de 7 mil años de antigüedad, quienes se encuentran en la zona nororiental de la Amazonia Peruana muy cerca de la frontera con Ecuador, donde se extiende un bosque 1.3 millones de hectáreas de territorio peruano, el que genera ríos voladores para tres países: Perú, ecuador y Colombia con un potencial de 34.5 millones de litros de agua al día.

Cuidemos la selva y crezcámosla.