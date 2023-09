La columna de la semana pasada, me dejo el sabor agradable de comentar positivamente lo que nos satisface, quiero seguir hoy con un par de comentarios positivos.

Siempre he mostrado mi agradecimiento por el grupo Foscal, Fos Unab, ha sido el lugar donde se han realizado todas las intervenciones a lo largo de mi existencia, siempre con muy buenos resultados y atención. Me he sentido como en casa.

En esta ocasión, con motivo de mis ultimas dolencia tuve la oportunidad de conocer el Hospital Internacional, en el proceso de mi recuperación cardio vascular, me parecieron excelentes sus instalaciones y puede recibir una atención excelente y gozar de sus buenas instalaciones.

Días más tarde pude conocer las instalaciones de la clínica, donde está recibiendo los cuidados mi amigo Álvaro Ortiz Sepúlveda, quien está en cuidados especiales, con una enfermedad delicada que lo aqueja.

No en vano esta ciudad se ha vuelto una ciudad donde se está seguro con la capacidad medica que tenemos, con estos dos gigantes de la medicina que nos asiste, no en vano se ven caras de extranjeros en busca atención en salud.

Por eso los que ya tenemos años en las espaldas, no pensamos en vivir en las ciudades en que están nuestros hijos, porque así sea: en Europa o los Estados Unidos, no nos darán nada nuevo, y aquí está el cariño y buena atención del equipo profesional de medicina con que se cuenta.

Otra cosa que llamo mi atención: la Dirección de Tránsito de Girón, cualquiera piensa que es en una casona de Girón. El edificio es mejor acabado que el de Bucaramanga, no está lleno de tramitadores que lo acosan a uno para quitarle los papeles y la plata. Para los viejitos hay ascensor para ir al segundo piso donde queda el trámite del pase: en 5 minutos se registra, ahí mismo le hace los exámenes, que se pelean todos los tramitadores de Bucaramanga, llámense escuelas de manejo y otras, se demora uno menos de dos horas; y se sale con la licencia de conducción. Queda sobre la vía a girón, cerca a la de Bucaramanga