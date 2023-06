Es algo que los santandereanos decimos cuando se encuentra a alguien que se le mide a lo difícil o que ha desarrollado algo difícil. Eso es lo, que yo sentí al asistir al desayuno al que me invitó Consuelo Ordoñez de Rincón la semana pasada, acompañado de un grupo de columnistas de Vanguardia.

La doctora Consuelo tiene una gran experiencia administrativa a lo largo de su carrera profesional, ha desarrollado importantes tareas, incluso ya aspiró una vez a esta brega por llegar a la Alcaldía de Bucaramanga.

Todos sabemos que fácil no es, más aún cuando esta región ha contado con “cacicazgos” familiares muy fuertes y grupos adheridos a empresas como la Cdmb donde se manipulas muchos factores de poder.

Siguiendo con nuestro desayuno, Consuelito, como le decimos sus amigos de manera fácil, y con amplio conocimiento, hizo un resumen de cuál es la situación actual del municipio: sus problemas fiscales y los pendientes de obras que han estado detenidas por largo tiempo, especialmente una valorización ya paga, que constituye un compromiso fiscal grande para la ciudad.

Nos contó su pensamiento de cuál sería, según el deber actuar, para que esta ciudad líder del área Metropolitana pueda recuperar su rumbo perdido, desde que no pudimos elegir buenos alcaldes. Sin compromisos políticos, empiezo por recordar a nuestro querido y recordado amigo, que ya nos mira desde una existencia superior, el doctor Rafael Ardila Duarte.

Yo, creo sin ninguna duda, que es una candidata con sobrada experiencia y verraquera, no puedo votar por ella, porque resido en Floridablanca, pero no me sería difícil darle mi apoyo.

He conocido otros candidatos, algunos serios y respetables con conocimiento de la ciudad, jóvenes que pueden insistir en el futuro, pero, los bumangueses en este momento crucial deben unirse para elegir un buen alcalde, que nos garantice que el futuro político no sea lograr la gobernabilidad de Petro para que siga con sus estropicios de reformas.

Aquí en Floridablanca tenemos que preocuparnos por quien asumirá el poder de este municipio, poco se conoce de ellos y eso es preocupante, queda muy poco tiempo y hay que atender esta responsabilidad que nos compete.