Parece que cada día se pierde más, ya su mensaje conciliador de principios de gobierno, se ha cambiado al agresivo, el que siempre lo ha caracterizado. Bien sabe que no podía ser radical porque su llegada a la Presidencia, no podía ser con las mismas fuerzas que llegó a la Alcaldía de Bogotá, necesitaba sumar aquellas del descontento con los partidos tradicionales, con las cuales apenas logró un pírrico triunfo, a un candidato que ya al final se había cansado y le dio miedo ganar. O no sabemos qué pasó o cual fue el acuerdo.

Radicalizarse no es la solución, porque amenazar con sacar sus grandes mayorías a la calle, no le van a marchar, porque la desilusión no es solo de quienes se fueron pegados con babas, sino de los suyos que han visto que gobernar no es tan fácil, lo que si lo es, es desbaratar, y eso no les produce emoción, porque así con las fallas que se ha tenido en buscar soluciones sociales, poco a poco se había ido cumpliendo.

Si hubiese dejado al final su reforma de la salud, tal vez las otras hubieran tenido un final feliz, pero ahora hundida la de la salud, es una carga de profundidad que llevará a las otras.

Si la Señora Corcho no hubiera sido tan terca, porque logró, como en los mejores vinos, que el corcho duro y testarudo se rompiera al sacarlo y acabara con la mejor botella; no podemos decir que no tiviera cosas buenas y que se podían salvar, construyendo sobre lo construido se hubieran logrado cosas buenas, como las que corresponden al campesino colombiano.

Desafortunado Ecopetrol que ya solo en el arranque de la gestión de su nuevo presidente asumió las grandes pérdidas de su acción, no se puede ser más ciego que el que no quiere ver, tampoco se le puede dar patadas a la lonchera porque luego nos podemos arrepentir. Es nuestra vaca lechera y la están destetando a destiempo.

Cada cual en su tarea, la de las energías limpias debe ser de los que la generan, tienen su capacidad y conocimiento, póngalos a trabajar.