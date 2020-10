Punto para la Minga Indígena

Pudo demostrar al país que puede haber orden y buen comportamiento en una protesta o exigencia pública, no entró a controvertir sus propósitos donde hay de que cortar, pero sí dejaron en claro que puede hacer manifestaciones públicas en sana paz.

Era apenas obvio que algunos sacaran réditos políticos, como lo hizo la alcaldesa de Bogotá con la cordial bienvenida, aunque había protestado mucho en días pasados por las aglomeraciones y los peligros al contagio de coronavirus, pero tratándose de poder pedir respaldos futuros todo se perdona, está en su derecho porque de tonta no tiene nada.

Así como los que estaban acostumbrados a infiltrarse para causar daño, respetaron los bastones que con gran carácter usaban sus responsables, también fueron cautelosos los que querían ir en procura de un gran electorado. No se expusieron al bastonazo.

Bien por los que lideraron la venida y al regreso; ahora es el momento de hacer una solicitud como debe ser, debates al presiente no se puede; porque se imaginan: ¿a cafeteros, palmeros, caucheros, ganaderos, etc., etc., pidiendo juicios públicos al mandatario?

Todo este alboroto, tiene de largo, pero también de ancho. Deben contar qué responsabilidades les asiste, con los laboratorios de coca encontrados en sus resguardos, yo estoy seguro de que nadie puede endilgarles que son un cartel en el narcotráfico. No hay duda de que en su vecindario hay guaridas criminales con credenciales de parapolíticos o residuos de Farc y Eln; pero algunos muy cercanos a su corazón hacen la vista gorda.

No hay duda de que son una organización seria, fuerte, con poder en su base, por eso deben hacer claridad con todas las preguntas que se les hacen sobre las enormes sumas que han recibido: ¿dónde y cómo se han empleado, son todo gasto o hay inversión productiva o social? Aunque no todas las tierras del resguardo no son productivas, si les queda una gran parte donde pueden hacer importantes desarrollos agrarios.

Bueno es que se conozca qué ha pasado con el dinero producto del impuesto de todos los colombianos, que han ido allá con nuestro beneplácito.