Que incongruencia

Al país le va bien, si a Petro le va mal. Que paradojas de la vida, pues esto no es lo usual; siempre se dice: si al gobierno le va bien al país le ira mejor. La razón está a la vista, cuando sus reformas se empantanan porque no hay la menor duda, que son un palo a la carreta del desarrollo, nosotros seguimos con entusiasmo trabajando por el progreso de esta tierrita.

Ya lo vimos con el dólar: entró en picada, ya llega al límite de los 4000, algunos dicen que también se debe a que Ecopetrol trajo a manos llenas sus dólares del exterior, puede ser; otros, creen que por el despelote que se le ha armado al gobierno de Petro por sus mismos funcionarios, las reformas se le empantanan y ya no tendrán tiempo en esta legislatura de sacar esos estropicios de la terquedad.

Sin embargo, las empresas siguen cautas, y quien puede sacar su patrimonio fuera, lo hace, a los EEUU y a Europa. Que triste porque eso limita el crecimiento tranquilo que llevábamos en Colombia.

La culpa de lo que ha pasado es nuestra, no fuimos capaces de detener a los corruptos y el que se tomó la vocería de ello, falló al final, fuimos torpes y comimos la carreta, no se sabe que pasó realmente; pero que algo hubo no hay la menor duda. Podemos decir en el idioma santandereano, eso nos pasa por pingos.

Todo lo que vivimos tubo un remanso de paz y alegría, con la recuperación de los cuatro niños perdidos en la selva, esa noticia le quitó actualidad a la firma con el ELN, que parece dio un paso, corto por cierto, porque es inexplicable que pretenda seguir extorsionando a la sociedad con la amenaza del secuestro; tema que las leyes internacionales condenan; para luego cuando se sometan a la “LEY” que los juzgue le cambien el nombre. Como sucedió con los otros.

Hoy vemos que se reescribe la historia, lo mismo que en el proceso 8000 empiezan a desaparecer los testigos de la verdad.