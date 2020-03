Como decía Chapulín. No estoy desestimando la pandemia que afronta el mundo, simplemente recomiendo, que, así como la retirada en la batalla debe ser ordenada sin desestimar al enemigo, aquí también tenemos que ser precavidos para no generar un pánico económico que hará mas rico a los ricos y pobres a los pobres.

Empecemos por decir que el gran boquete que todavía sigue abierto es en los aeropuertos internacionales, todo este mal es importado y lo seguimos importando, no basta en pensar que son los extranjeros, somos los mismos colombianos los que llegamos con él a cuestas. Revisen las estadísticas y verán. Se debe impedir abordar un avión sin el certificado médico que diga que está libre de virus, esto con la debida antelación, hace años no podíamos viajar sin la vacuna de la fiebre amarilla si no teníamos el certificado no nos dejaban entrar al país que lo exigía.

Sé de una familia en Medellín que salió en plena crisis, a Italia a visitar la familia, obvio, tiquetes regalados y regresará con el mal. Esta tronera hay que cerrarla, examinar a quienes llegan, estos los están haciendo en la calle en Europa, haciendo muestreos. ¿O no tenemos la capacidad para hacerlos? Es ahí donde está el problema y estamos buscando el ahogado río arriba de donde se ahogó.

Tiene que haber lugares para cuarentena y transportar en ambulancia a quienes tengan sospecha de que vienen contagiados, y registrar las residencias de quienes llegan en los vuelos y deben hacer cuarentena.

El país es consciente y está obrando en forma responsable, los alcaldes en muchas ciudades han decretado el toque de queda, pero en algunos casos el pico y placa ambiental como en Bucaramanga, innecesario ahora creo yo (porque la circulación de vehículos es demasiado baja) aumenta el riesgo en el transporte público de quienes deben desplazarse. Dijo que sería dinámico, es hora de que se note.

Sigamos con calma cumpliendo con la obligación de permanecer en casa, las asambleas de las empresas deben aplazarse, no perdemos nada en correrlas y bajar el riesgo.