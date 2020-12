A los Bumangueses la Alcaldía nos regaló unas ciclo-rutas muy buenas, espectaculares; ahora hay que pedirle a los Reyes Magos que nos traigan ciclistas de otras ciudades para que las usen, de verdad es triste ver cómo han reducido la calle para los vehículos, como sucedió en la calle 36 después de la carrera 33, donde para completar pusieron una a cada lado: para verlas desiertas.

Aquí lo que se ha debido hacer es la doble calzada hasta empatar con las circunvalares, como hacen los paisas, comprando predios y procurando resolver el crecimiento de la zona oriental de la ciudad, con la alta densificación que esta ocurriendo en esa parte de la ciudad.

Nos pasan cosas raras, otro de nuestros alcaldes colocó materos para embellecer esa carrera (la 20) y de paso creó un problema porque el hotel que existe tiene que recibir sus pasajeros en mitad de la vía, también se creó una buena oportunidad para que los vendedores ambulantes, quienes tienen donde colocar sus productos.

Solo nos falta que suban los prediales como regalo de Navidad, de tantos predios ahora vacantes por aquello de la pandemia, donde se puso de moda el trabajo en casa, ahora vemos por todas partes el letrerito de: se arrienda o se vende.

Pero no seamos desagradecidos, lo importante es estar sanitos y disfrutar de la familia, pero lo que no tenemos que hacer es descuidar las medidas sanitarias, la más importante el tapabocas, el que estará de moda ahora en el mundo entero, esto va para largo, porque el bichito muta, ya lo vimos en Inglaterra, ahora no son bien recibidos en ninguna parte.

El verdadero regalo del niño Dios es la vacuna, esperemos que no tarde y que de verdad en enero empecemos, porque ya nos está cogiendo la noche; se le fue la mano a nuestro presidente en su propaganda de que estamos haciendo y se le pasó comprar a tiempo la vacuna, como lo hicieron otros, que ya están vacunando. Esperemos que esa dicha la tengamos los viejitos muy pronto. Feliz Navidad.