Se acerca la hora

En la que los colombianos tenemos que definir cuales serán los destinos de esta querida patria, donde hay que sufrir de diatriba va y diatriba viene entre uno y otro. A veces equivocados sobre quien es el verdadero enemigo.

Me han llamado la atención algunas opiniones de columnistas foráneos a nuestra comarca, que hablan de que los colombianos, si queremos cambios tenemos que pensar en Petro o Rodolfo, y no están equivocados. Además hablan de que si es Petro, estos cambios podían ser muy bruscos y algunos inesperados, no es extraño para nadie su procedencia y su talante en estos 30 años de vida política, (luego no sería una cara nueva) igualmente no se sabría cuanto tiempo tardaría en estos cambios; de otra parte reflexionan, que si bien es cierto, ha mantenido un constante maltrato con la fuerza pública, se esta seguro que esta mantendrá su vocación de respetar los fueros democráticos, pero no se sujetarán a nada que este fuera de la constitución y la leyes que nos gobiernan.

Con Rodolfo, dicen, los cambios si existirán, pero no serán bruscos ni tantos, existiendo el temor de los grandes capitales que pueden sentirse perseguidos de las generosas prebendas que han gozado. El país ha entendido que no habrá reformas tributarias en su mandato porque aspira a controlar el gasto y acabar con los corruptos lo que es el eje de su campaña, por no decir lo único de su discurso, incluyendo la rebaja del IVA al 10%. Asegura que es la manera de evitar la evasión y sus devoluciones al mismo, con lo cual los recaudos serian mayores, con una cosa más, los productos que van al consumo producidos en nuestros campos serán exentos de IVA.

No sabemos si con su crecimiento alcanzará a Federico, pero de lo que sí están seguros, dicen los comentaristas, es que Rodolfo dirá quien será el presidente.

Me gusto oírle decir “yo soy ingeniero, no se de muchos temas como aquí se ha expuesto, pero pondré a los que saben”. Algunos votarán primero por Rodolfo y si no pasa, lo harán por Fico.