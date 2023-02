Aunque no era propiamente una oveja y muchas veces se le vieron los colmillos, su apariencia no era la de un fiero animal, y perdónenme que utilice esa palabrita porque si creo que es una persona inteligente, tal vez las animaladas siempre han sido de sus delegados del poder.

Pero el pasado martes en momento de furia antes los manifestantes de la plaza (aunque no conocía todavía la amplia presencia en las calles de sus opositores), dejó ver sus orejas de lobo, y lejos de lo que debe ser el responsable del gobierno, salto la prudente invitación de la constitución, en su artículo segundo donde se refiere a : “ defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la CONVIVENCIA PACIFICA Y LA VIGENCIA DE UN ORDEN JUSTO”. Cuando amenaza en sacar a la calle al pueblo, que no es sino su primera línea, a atacar a quienes se oponen a sus locas pretensiones que no son sino los caminos para desestabilizar un país.

Dr. Petro no se olvide que ante la espada de Bolívar, usted juro defender la constitución y la ley y es obligación que las instituciones legales del Estado, los poderes judiciales, el legislativo esto es el Congreso y las del poder Militar, deben respaldar a su gobernante, pero si se sale de la constitución y la ley, deben enderezar el camino descarriado.

Es lastimoso que en tan poco tiempo, este perdiendo la credibilidad dentro de los que lo eligieron, su afán de seguir actuando como si estuviera en campaña, hablándole a las gentes, solo lo que ellos quieren oír, sin medir las responsabilidades fiscales de todo lo que promete, sin pensar que mover el Estado no es fácil, lo acercará muy rápidamente al abismo, si no el de él, será el de los colombianos.

Convénzase que todos queremos ayudar a generar lo cambios necesarios, para una Colombia pujante, si el doctor Petro quiere quedar inscrito como gobernante a quien la historia le dio una oportunidad, debe comprender que los empresarios no son sus enemigos y sin ellos no puede hacer historia.