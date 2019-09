Así titulé una columna hace ya unos meses, cuando me refería a la necesidad de quitarnos la morralla que nos había acompañado casi siempre en la elección de nuestros Alcaldes y Gobernador en Santander. Comenté que para el caso de Bucaramanga teníamos un candidato que valía la pena tener en cuenta, el Doctor Juan Carlos Cárdenas, algunos me comentaron: “el problema con Cárdenas es que no prende”.

Ya vieron que prendió y va enchufado para adelante. No por lo que dicen que es el candidato de Rodolfo, no; es por su trabajo de estar día a día en contacto con la gente, los siete días de la semana, es ese contacto personal y mostrarle a la comunidad sus calidades y cualidades, como el que le registren sus defectos, lo que ha hecho que esté caminando a toda máquina.

No tiene el acompañamiento de los empleados públicos; no tiene, como ya vimos que ya hay sancionados, como ocurrió con los amigos de Fredy Anaya, ni tiene el equipo y clientela de un esposo Senador, como le pasa a Claudia López. Entre otras cosas, eso de que las familias se adueñen del poder en el Legislativo y el Ejecutivo no tiene nada bueno. No cuestiono las calidades humanas de los personajes, porque al parecer el Doctor Pinto puede ser un buen Senador ni tiene cuestionamientos, me refiero al la concentración del poder público en familia.

Y volviendo al caso, sí se pueden preservar el buen manejo de los recursos en Bucaramanga y para los próximos años, Juan Carlos es más controladito de carácter, no anda con las piedras en la mano y sabrá manejar la culebra de los concejales. Esperemos que el pueblo acompañe una renovación en casa votando con responsabilidad; parece que no hubo muchos decididos a reelegirse, no tenían medios ni tampoco clientela.

Tenemos todavía casi dos meses para colaborarle a Juan Carlos en esta tarea, no se necesita de hacerlo con piedras en la mano contra los otros candidatos, esto tienen su techo no todo es con plata.

Animémonos que sí se puede; es para beneficio del bien común.