Tira la Piedra y esconde luego la mano

Eso es lo que acabamos de ver con nuestro mal querido presidente Petro, el domingo escondió la piedra y critico a los medios y sus malquerientes, insistió en el mundo politiquero, que la Corte no eligió dentro de su terna. No quiere entender que no cumple con los mandatos de la Constitución que nos rige, (menos a él). Apagada las luces manda un trino enviando de nuevo a sus manifestantes pagados con nuestros impuestos, a presionar la Corte.

El presidente Petro, desde la cárcel vio el asalto del M19, y el desastre del Palacio de Justicia; también desde la otra cárcel, desde donde gobierna, es testigo de su presión indebida a la Corte, repite la historia de intimidar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, porque la anterior terminó con el asesinato de casi todos sus miembros. Se comento que Pablo Escobar quería acabar con sus expedientes, lo que se cumplió. Algunos dicen que quien es caballero - del mal-, repite.

Ya el mundo es testigo de nuestro maquiavélico gobernante, y cómo es consciente del camino que está recorriendo, dice que lo quieren tumbar. Él solo se está cayendo.

Una lástima porque pudo pasar a la historia, como lo fue José Mujica, también guerrillero reinsertado a una sociedad: quien sin triquiñuelas llego al poder en Uruguay, nunca abuzó del poder que se le otorgó; honesto, nunca promovió la lucha de clases, nunca dividió el país, tampoco quiso atornillarse en el poder, mesurado en el gasto, no necesitó de guardaespaldas y nunca se sintió encarcelado, y lo más importante respetó la constitución de su país.

Está probado, las izquierdas necesitan del dolor de los ciudadanos para subsistir, de la inseguridad, del conflicto permanente, del odio entre los seres humanos, de la falsedad permanente.

Porque otros países, como el Salvador, que es considerado como el país más seguro del mundo, se desarrolla en un marco de respeto a los derechos fundamentales, primero de los ciudadanos y luego de los bandidos. Tienen a Bukele, que metió en cintura a los bandidos. Cuando podremos salir a caminar sin mirar atrás.