Un buen trabajo

El trabajo que realizó el equipo jurídico que atendió la demanda de Nicaragua sobre límites y derechos de nuestros terrenos insulares, ante los tribunales internacionales, fue impecable.

El propósito inicial de Nicaragua era quedarse con San Andrés, sus islas y cayos, lo cual fue fallado a favor de los colombianos, posteriormente consiguió un buen mordisco a nuestros territorios marítimos, con lo cual se limitaba la pesca de los isleños, y luego se lograron cambios a sus limitaciones.

El presidente Santos tomó medida sabia, al retirar al país de acuerdos multinacionales que daban pie a todos estos pleitos. Camino que debemos seguir con otros acuerdos iguales, los que nos han costado mucho dinero, porque siempre, no solo nuestros vecinos, sino los mismos connacionales, han echado mano, para lograr enredarnos que sin importar nuestra legislación, consiguen beneficios: como sucedió con Petro cuando fue sancionado, por los estropicios causados en la Alcaldía de Bogotá.

Ya parece que quedamos curados por siempre de las aspiraciones de Nicaragua, todo debe tratarse con convenios bilaterales de acuerdo a nuestro buen juicio.

Lo importante y urgente ahora es que nuestros gobiernos recuerden que ese pedazo de terruño por el cual peleamos, sea atendido como se merece, es mucho lo que se les prometió y poco lo que se cumplió. Años de deudas y nuestro archipiélago sigue en el olvido.

El turismo del pasado no es el mismo; antes, muchos viajábamos a la isla, no solo por gozar de su mar y su paisaje, sino a comprar electrodomésticos y menaje para las casas, buenos vinos y quesos porque a Colombia no llegaban.

Cuando se abrieron nuestras fronteras esto afectó a la isla, solo se quedó con el turismo, y como sabemos lo dejamos solo, las inversiones del Estado en servicios, salud, educación y obras públicas, pocón, pocón.

Esto no es solo la responsabilidad del Dr. Petro, así como no puede declararse el gran salvador, esto fue un compromiso de Estado, gobiernos de varias décadas aportaron los éxitos y fracasos; pero si puede ser el gran hacedor, con las inversiones que realice. Hasta ahora son muchos los ofrecimientos, vamos a ver sus ejecuciones.