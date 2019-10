La columnista María Jimena Duzán, escribió una excelente columna en Semana, titulada: “Los que van a ganar” (recomiendo la busquen por internet), muy útil para tenerla en cuenta en este momento crucial; por ahora les dejo lo destacado en ella: “Así está la política en Colombia. Convertida en un ejercicio feudal, con un claro talante mafioso, en donde las ideas terminan siendo subversivas y en donde el disenso es visto como un pecado que se paga caro”.

Para los perezosos que no quieren buscar, habla del clan Char, en el Atlántico, y sus aliados los Cote en el Magdalena, quienes también pondrán gobernador en Córdoba, los Acuña en Sucre, los Gnecco en el Cesar con inmenso poder en el Congreso, Senador y varios representantes, los Blel donde Vicente el padre desde la cárcel quiere poner en la Gobernación a su hijo y con hija en el Senado, los Toro en el Valle del Cauca, los Echeverry Cadavid en Guaviare, el que se extiende a Amazonas. Le faltó los Aguilar en Santander con Senador en busca de Gobernación como en pasado período y los en formación: los Pinto Senador en procura de Alcaldías y los Anaya con representante y en disputa de la Alcaldía de Bucaramanga.

Destaca que la política en Colombia es un ejercicio feudal y en donde los culpables somos todos, y algo evidente, la justicia no los toca y la sociedad no los castiga, dice. Bien importante cuando nos hace ver que la disputa de Uribistas y antiuribista en el alto gobierno, mientras estos clanes se adueñan del país, los cuales todos sabemos manejan los presupuestos de todos estos electores pendejos a su antojo diría yo.

Yo no tengo nada sobre nuestro Senador Pinto, creo que se destacó como Presidente de la Cámara en su tiempo, pero si quiere a su esposa de Alcalde debe retirarse del Senado, no todos deben quedar con empleo y poder en la familia. Sé de la buena hoja de vida de la Dra. Claudia. Como dice María Jimena: pongámonos serios, el palo no esta para cucharas. Usted decide.