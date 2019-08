Como en el ciclismo, así lo es en la política. Claudia López en Bogotá, quien cuenta con una muy buena aceptación, para conseguir el apoyo del electorado de centro, marcó distancia con Petro al presentar en el acto de inscripción de su aspiración a ser Alcalde de Bogotá, a Sergio Fajardo como futuro Presidente de Colombia.

Con esto pretende que la compañía de Petro no le haga daño, pues hay un jurgo de gente que no lo puede ver ni en pintura. Esto le da distancia con sus perseguidores: Uribe y Galán que, en vez de hacer equipo para tener alguna opción de disputarle el cargo, se mantienen en disputa.

En nuestra ciudad Bucaramanga, las cosas no están claras porque existen muchos aspirantes al ponqué que deja el Ingeniero, al entregar un municipio saneado y con dinero en caja, pues los partidos desaparecieron por los descalabros del pasado y no existe ninguna claridad de quien puede picar en punta, y como no hay ninguna autoridad para que diga quien esta acostumbrado al Doping en campañas pasadas como ya se supo en las pasadas de Cámara allá por los barrios del Norte, no habrá ningún desclasificado ni mucho menos por aquello de malas prácticas, porque en estas competencias jueces y corredores se tapan con la misma cobija.

Es necesario esperar aspirando que haya muchos interesados en llegar al ponqué para hacerse de él para su propio beneficio, para que por la mitad exista un acuerdo en elegir uno de mejores prácticas para el uso de los recursos públicos en el bien común, y apoyarlo. No perdamos las esperanzas porque la carnada es buena.

Esperemos que el Ingeniero guarde prudencia en estos meses que faltan, aunque es mucho pedir, porque ha demostrado amor por estar en los medios, yo le recomendaría que ejerciera ese duro carácter para meter en cintura al contratista de la autopista para que quite esa obstrucción que ya hace meses protege dos bultos de arena y una tapa del poso de inspección.

Es vergonzosa la falta de gestión señor Alcalde.