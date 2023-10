Vuelve la burra al trigo

El título de esta columna es una frase que usaba mi abuelo cuando estaba berraco por algo que le molestaba, cuando se le ha le ha dicho y advertido que por ahí no es la cosa. Eso nos pasa a los santandereano cada vez que quedamos aislados de Barrancabermeja por el vendito coluvión. Hace unos años que pasó, le tocó al Dr. Serpa, como Gobernador, manejar el entuerto y a ISAGEN (se construía la presa de Hidro Sogamoso) reparar la vía.

Le pedí al Serpa que no dejara malgastar los recursos en insistir por esa ruta, que hicieran una nueva por detrás del coluvión, que usara su poder político para obligar a la nación a un nuevo trazado definitivo y estable, y tenía que ser por detrás de la montaña, o usar la línea del ferrocarril para hacer una paralela. Y no pudimos con alguien que debió ser Presidente.

Y ahí está de nuevo para que tengamos un largo tiempo sin solución. Más han hecho los campesinos de la zona con la teoría de echar el burro por delante y lograr camino estable. Hoy parece que son los burros de dos patas que no quieren trazar una vía estable.

Yo hable muy bien de los señores de la Ruta del Cacao, cuando una vez uno de sus gerentes, creo que el de Portugal, hablaba del interés de cambiar el trazado por la inestabilidad del viejo trazado, les creí pero solo por los problemas de humedades: les falto ‘pispicia’, como decían los viejos, por no investigar el trazado del burro que sale por la ruta a San Vicente.

Ya no hay ‘tu tía’ señores de la ANI, hay que hacer una vía alterna para que lleve un trafico mas denso en doble calzada para tener la seguridad que el coluvión nos deje paz y ya tienen una, la del BURRO.

No se le olvide a la Ruta del Cacao que si insisten los quebrarán en el futuro. Es mejor no cometer más burradas, señores. Urge que terminen la que ya tienen casi lista para que no quiebren a los santandereanos y den el paso por ahí, así sea con paleteros.