¿Y ahora quien podrá defendernos?

Como dice el Chapulín Colorado. La verdad, no hay nadie que nos defienda, por lo que hay que crear conciencia, de que nos toca a nosotros salvar esta tierrita que amamos tanto.

De ahí que cuando nos invitan a salir a la calle para decirle al Dr. Petro que por más que el manifieste que tiene las mayorías, no son más que una ilusión, por más que se empeñe en enmermelar el país.

Ya van a ver a los que no respaldan a este Gobierno, que ya llegará el momento en que se les cobre cuentas, como hay que hacerlo con los representantes a la Cámara, donde la mermelada fue abundante, no solo tendrán que usar insulina, sino a la hora de escrutar en las elecciones tendrán su castigo.

El Senado tiene que asumir la defensa de todos los estropicios que pretenden con los cambios de Petro. A él le preocupa que existan organizaciones en la salud que tengan una amplia información y que no estén en sus manos, para perpetuarse en el poder. Por eso sufre.

El ministro de la salud, que de eso sabe poco; se ha negado a atender la deuda económica que hay sobre las EPS que funcionan como Sanitas y Sura, ya sus representantes le advirtieron que si no atienden las deudas, le entregaran un poco más de 12 millones de usuarios a finales de marzo. ¿Y qué pasaría? que sus usuarios saldrían a la calle a reclamar sus derechos. Tendremos que pagar escondites a peso.

Esta demostrado que Colsanitas, empresa en la que muchos estamos inscritos, nos ofrece un excelente servicio, no se nos niega nada y tiene los mejores médicos en su organización en toda Colombia. No tiene nada que envidiarle a otras en el mundo, he podido comprobarlo en el exterior, donde cuenta uno con ellos. Soy testigo que no tenemos nada que envidiarles en salud, por ejemplo, a Francia y a los EE.UU., incluso uno recibe servicios aquí, allá a veces son demorados y complicados.

Y a mí me preguntan qué porque no estoy viviendo con alguno de mis hijos en el exterior. Mi respuesta, es que aquí los viejos tenemos una excelente atención médica.