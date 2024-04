El desacuerdo nacional

Opinión de Luis Fernando Rueda.

Resulta difícil abstraerse -otra vez- de los hechos sobre el sistema de salud que, en la última semana, vivimos los colombianos. Escucho en distintas conversaciones comentarios como “yo ya no veo noticieros, solo reproducen malas noticias”, otros acusan a los medios de comunicación como culpables de tanta desazón, y los más extremistas argumentan que detrás hay intereses oscuros que están patrocinando altavoces -el status quo- en contra de un gobierno ‘primíparo’ que, a punta de yerros, pareciera concederles la razón.

Celebrar el hundimiento del proyecto de reforma a la salud, para el ciudadano del común, no sirve de mucho. Los usuarios esperan -siempre- que su EPS les conceda una cita médica a tiempo, que sea atendido por un especialista sin perderse en el laberinto de las autorizaciones, que el médico lo mire a los ojos y no al computador, que no le pongan trabas para reclamar los medicamentos después de hacer una cola infame, con sol o con lluvia, y que no tenga que tutelar el derecho constitucional a ser atendido por un sistema que se construyó en términos de pérdidas y ganancias, cuando no, sirvió para que políticos corruptos se aprovecharan para robarse los recursos.

La crisis del sector no se produjo en este gobierno, hay que decirlo. Es una falla ‘estructural’, afirman entendidos que, antes de emitir un concepto, respiran profundo. Es un problema combinado entre factores como el envejecimiento de la población, el incremento en el precio de los medicamentos, la inacción del actual Gobierno y la insuficiencia de recursos que terminaron por desfinanciar el sistema, explica el exministro que hizo sonar la sirena. Alejandro Gaviria intentó una reforma, en la administración Santos, y esta se hundió.

En medio del gran desacuerdo nacional se alzó la voz sensata de la Corte Constitucional, que este viernes en la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, pidió explicaciones al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo. Este último dijo que, en efecto, estaba de acuerdo en revisar al detalle la Unidad de Pago por Capitación (UPC). ¿No era por ahí que había que empezar? La historia los juzgará.