Las últimas semanas no han sido buenas para el mundo del periodismo. Medios emblemáticos de comunicación a escala global, como el New York Times, cerró su edición en español y el noticiero de televisión Noticias Uno, a escala nacional, anunció su pronta salida del aire, ambos casos por motivos financieros.

Duro golpe para el periodismo, sin duda, en un momento crucial para esta profesión, en particular, para quienes admiramos el buen periodismo. Y sucede justo en los momentos en que la avalancha de información que circula por el universo digital avanza de forma incontenible, lo que ha propiciado un debate alrededor de su legítima finalidad, la garantía de la libertad de expresión, pero con la amenaza que se cierne sobre su activo principal: el cuidado por la verdad.

Sin embargo, esa no es la única. Hace muchos años, cuando era un joven reportero, busqué una entrevista con un empresario para completar un informe. Su respuesta me sorprendió. Dijo que no podía porque no le alcanzaba el presupuesto para pagar por la entrevista. El asombro creció cuando le dije que, para llevar a cabo la realización de cualquier trabajo periodístico, no se exigía pago alguno. Mi fuente me dijo, mitad en serio y mitad en broma, “entonces sus colegas me atracaron”.

Las agendas ocultas en el periodismo existen desde tiempo atrás, no estoy descubriendo el agua tibia. Pero en esta época de campañas electorales, en las cuales los ratones salen de fiesta, resulta más que prudente defender el pilar más importante de este oficio, primero, por lo que expuse al inicio de esta columna, y segundo, porque el lobo suele vestirse de oveja y eso, para nuestra clase política, es un caramelo en la puerta de un colegio.

Supuestos adalides de la verdad, al frente de un micrófono, escribiendo sobre un teclado, apareciendo en una cámara o acomodados en alguna dependencia oficial, hacen las veces de asesores de imagen o estrategas del marketing político, con la billetera abierta esperando alguna ‘contribución’, o lo que es peor, prometiendo silencios a cambio de considerables sumas. Esa es la verdadera perversión de este oficio.