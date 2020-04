Cuando las columnas caen

El zumbido del moscardón. Ese es el papel del periodismo. Incomodar en la noche oscura, poner la linterna para ver en detalle lo que pasa en la penumbra, alzar la voz por los que no pueden. Uno de los géneros que debe cumplirlo a rajatabla es el de la opinión. Los medios de comunicación tradicionales, en especial la prensa escrita, sostienen su activo más valioso, la credibilidad, sobre esa columna.

El material que hace resistente a ese pilar está compuesto por las voces que, periódicamente, cumplen con el cometido de formar opinión, de analizar los acontecimientos, de proponer el debate bajo una premisa incondicional: nunca dejar que sus palabras sean sometidas a ninguna clase de presión. Tampoco escribir para sus propios intereses. A estos últimos el ‘aliento’ en sus párrafos los delata.

Esa es, en particular, la famosa pluralidad de la que hacen exhibición los medios, que quepan entre sus columnas todas las formas de pensamiento. Hasta que se cruza con el poder. Con cualquier tipo de poder, porque si por algún motivo se nos ha olvidado, la prensa es, justamente, el contrapoder. No puede convivir con cualquier representación, de lo bueno y de lo malo, porque entonces pasa inmediatamente al terreno de las relaciones públicas, de los golpecitos en la espalda, de las fotos en los cocteles, del “yo hablo bien de ti, pero me pautas”, o en sentido contrario, que tanto les encanta a los que manejan los presupuestos oficiales.

La Revista Semana, por muchos años, fue el medio decano del periodismo de largo aliento, del análisis reposado, del equilibrio informativo, del rigor investigativo, de ser precisamente ese bendito moscardón que atormentó al poder, al que fuese, al legislativo, al estatal, al económico, incluso, al poder del mal, dejando un listón muy alto en el relato de la historia de Colombia durante, por lo menos, los últimos cincuenta años.

Con la salida de Daniel Coronell y Daniel Samper Ospina, dos plumas con estilos bien particulares, las directivas del semanario le asestaron un duro golpe y pusieron a temblar esa columna -la credibilidad- por la que tanto se vanaglorió.