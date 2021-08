Cada quien ve lo que quiere ver. Para el presidente de la Federación de Ganaderos, José Félix Lafaurie, alfil del uribismo y esposo de la precandidata por ese mismo movimiento a la Presidencia de la República, la senadora María Fernanda Cabal, la conversación entre el presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, el sacerdote Francisco de Roux, y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el lunes pasado, tuvo en la oratoria del exmandatario una ‘dialéctica impecable’.

Mientras tanto, el padre de Roux fue desestimado y señalado por el ganadero como un “auxiliador de las guerrillas” en Colombia, nada menos. Lo que vimos, en un larguísimo monólogo del exsenador, fue la fiel representación de un hombre que siempre ha estado a un nivel superior del resto de los mortales, tanto, que lo que iba a ser un encuentro privado, alejado de las luces y los micrófonos, como se había pactado inicialmente, terminó siendo transmitido en vivo por su equipo a través de sus redes sociales con la certeza de que, por ser quien es, tendría asegurada la mayor exposición.

No ha habido en Colombia, en los últimos 20 años, un comunicador más hábil en política que Uribe Vélez, todo un fenómeno, que sabe aprovechar cada espacio para poner en acción su mantra: “Uno tiene que estar en campaña siempre”. Por eso el plano del encuentro entre de Roux y el expresidente fue calculado para reflejar a ese Uribe que tanto gusta, despachando desde una de sus haciendas, que se pregunta a sí mismo, con los sonidos al fondo del relinchar de los caballos, los ladridos de los perros y las intempestivas intervenciones de sus hijos, defendiendo la obra de su padre y dejando claro, de paso, que los comisionados fueron en calidad de invitados y no como interlocutores.

El padre de Roux manifestó luego del encuentro que “algunos dijeron que debíamos retirarnos. Consideré que no lo debíamos hacer. La comisión escuchó a todo el mundo y (el uribismo) no puede decir que no los escuchamos con respeto”. No hubo tal dialéctica impecable, señor Lafaurie, fue una puesta en escena.