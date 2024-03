El bosque desencantado

El 22 de diciembre de 2020 la administración de Juan Carlos Cárdenas entregó al servicio el parque Bosque Encantado, un sendero de 1.131 metros lineales enclavado en uno de los cerros de la comuna 12, cuyo diseño a cargo del Taller de Arquitectura que el exalcalde Rodolfo Hernández creó para desarrollar su Plan Maestro de Espacio Público, fue reconocido por el respeto que tuvo al entorno natural.

El parque, con vista panorámica, bancas para el descanso, juegos para niños, gimnasio, conexión con dos parques más y hasta huerta de plantas aromáticas, ubicado a lo largo de una estructura innovadora, se ha convertido en un lamentable reflejo de la falta de sentido de pertenencia y respeto por los bienes públicos que aqueja a esta capital.

Allí es fácil, ahora, ver como “lo que no nos cuesta, volvámoslo fiesta”. El sendero es ‘minado’ con heces de perros que sus dueños no recogen. Los juegos de los niños ya no existen, ¡se los robaron!, la huerta fue arrasada, los letreros de señalización sufrieron ‘ataques’ de creatividad de improvisados grafiteros y hasta el tablado sobre el cual caminan los transeúntes lo están desprendiendo.

De noche, el olor a marihuana se hace insoportable y, en las madrugadas, los amantes de la velocidad hacen carreras con sus motocicletas, sin importar el estruendo que causan y el daño al mobiliario. Para completar, el servicio de vigilancia ya no está, lo que ha llamado la atención de habitantes de calle quienes se guarecen, bajo la estructura, hasta el amanecer. Cualquier persona, en sano juicio, no se atrevería cruzar por allí.

Esta obra, cuya inversión fue de $8.700 millones, optimizó un espacio que durante décadas estuvo desolado y permitió conectar con un barrio como el Álvarez, perteneciente a la comuna 13.

Es hora de que nos hagamos cargo de nuestras acciones y asumamos la responsabilidad de cuidar lo que es de todos. Parques y espacios públicos no son propiedad exclusiva de la administración municipal, sino un patrimonio colectivo que debemos valorar y proteger. El verdadero encanto de un lugar radica en el respeto y la apropiación que tengamos de él.