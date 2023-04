¿En qué momento asistir a un estadio para ver un partido de fútbol profesional se volvió en una misión llena de peligros? ¿De cuándo acá manifestar simpatía por los colores de un equipo se convirtió en un acto prácticamente suicida? ¿Acaso el transcurrir de un juego resultó ahora ser un exasperante episodio de impublicable hostilidad? Todas las manifestaciones posibles de que ‘algo’ puede ocurrir se concentran en lo que sucede alrededor, antes y después, de un espectáculo en donde la victoria, el empate o la derrota parecieran ser lo de menos.

Los vergonzosos actos de violencia y vandalismo que se suscitaron este domingo previo al encuentro entre Atlético Nacional y América de Cali, en Medellín, es el capítulo ‘n’ de una historia que se reproduce en todas las ciudades colombianas, los cuales merecen absoluto rechazo y un punto final unánime sobre una situación a la que no le caben ya más mesas de diálogo, firmas simbólicas de paz en los estadios por parte de las barras y acuerdos que huelen a alcahuetería, por decirlo de alguna manera, ante una serie de actores que se han encargado de ‘lumpenizar’ lo que debería ser una alegre afición.

Las distorsiones que rondan a este tipo de eventos no son nuevas, pero esa no se puede convertir en la eterna respuesta conformista ante un juego -es eso, un juego- que después del pitazo final nos devuelve a todos a su lugar. No nos llevamos nada a casa más allá que la alegría por la victoria o la tristeza de la derrota.

Por eso resulta inaudito que para ir al estadio, cualquiera que sea, toca tomar medidas extremas como establecer rutas de llegada, para sacarle el quite a las intimidantes barras que si bien le agregan ánimo y color al espectáculo, se mueven en una frontera difusa que, repetidamente, cruza lo criminal, transportarse en lo que sea menos en vehículo particular, vestir colores ‘neutros’ si el visitante es el equipo de sus amores y rogar al santo de sus afectos que no se le salga un grito cuando haga gol. Sería una estúpida condena de muerte.