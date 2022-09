¡Gracias Bucaramanga!

Voy a permitirme una licencia que, en contadas ocasiones, me he tomado en este espacio, y además, una atribución que por respeto a mis superiores no me corresponde, pero no puedo dejar pasar por alto el reconocimiento a los más de 30 mil bumangueses que visitaron la Feria del Libro de Bucaramanga, Ulibro 2022, en las instalaciones del Centro de Convenciones Neomundo.

Esta edición, que conmemoró los 400 años de fundación de la capital santandereana, honró su lema ‘Ciudad Memoria’, con la participación de 72 autores, escritores, moderadores, productores y artistas, en 32 eventos de una franja dedicada exclusivamente al talento local y regional. Ulibro demostró de manera contundente que la literatura, el arte, la música, el cine y otras manifestaciones culturales, equivalen a prácticas sociales que sirven para sortear el olvido.

La respuesta del público no pudo ser mejor en esta vigésima edición. A los 149 eventos programados se registraron más de 80 mil asistencias, se recibieron 24 colegios de Bucaramanga que trajeron a esta Feria cerca de 3 mil estudiantes para participar en 92 talleres, se llevaron a cabo actividades satélites en el municipio de Floridablanca, para más de 600 estudiantes, tres presentaciones (conciertos y obras de teatro) en el Teatro Santander y otra serie de actividades en alianza con el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga.

Los libreros, más de 40 instalados en la muestra editorial, superaron sus propias expectativas. Los escritores invitados, como Héctor Abad Faciolince, reconocen a Ulibro como la mejor feria después de la FilBo, que dio incluso para presentar aquí en Bucaramanga, en primicia, su próxima obra “Salvo mi corazón, todo está bien”, y manifiestan gratitud por la capacidad de reunir lectores a su alrededor, como Mario Mendoza, a quien le gusta venir a esta feria “porque es de porte universitario”.

Justamente, cerca de 200 estudiantes de la UNAB, organizadora del evento, trabajaron durante más de una semana y ellos, bajo la coordinación de Alex, María Lucia, Neidys, Juan Carlos, Juliana y Camila, se merecen una ovación porque sin ellos, sencillamente, esta Feria no hubiera logrado el tremendo hito que alcanzó.