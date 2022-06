Sofía Petro, hija del candidato presidencial Gustavo Petro, fue entrevistada por El País de España, para un perfil que el diario publicó este fin de semana sobre el líder de la Colombia Humana, en el cual lanza la siguiente respuesta cuando le preguntan sobre el contendor de su padre: “Siento que la tendencia va hacia que estamos descubriendo quién es el otro candidato, Rodolfo Hernández, y que no podemos dejar que sea presidente porque creo, a mi parecer, si llegara a ser el caso, podría llegar a generar un estallido social peor que el del año pasado”.

Y el propio candidato, en el programa dominical Los Informantes, desliza una frase que coincide con el comentario de su hija sobre una eventual derrota suya: “¿Qué pasaría con Colombia? A mi me daría miedo, no porque yo sea el Mesías, el Salvador, así como dice la ‘contracampaña’, no, sino porque hemos llegado a un punto en donde o el país cambia o estalla, acabamos de ver eso...”

Las paradojas de la política han puesto al candidato del Pacto Histórico en el otro extremo de hace cuatro años: su campaña saborea ahora el eventual crecimiento del voto en blanco, que criticó hasta más no poder en junio de 2018, y que ahora le está restando impulso al santandereano Hernández. Entre ese voto y los indecisos está el próximo presidente de Colombia, nada menos, en una de las contiendas más reñidas -y sucias- de la historia reciente en nuestro país.

Por eso las palabras de los Petro no se pueden tomar a la ligera. La Registraduría tiene sobre sí la responsabilidad de actuar en consecuencia al inmenso desafío que esta contienda le ha impuesto: ser tan efectivos, tanto en el conteo como en el escrutinio, para que los colombianos recibamos los resultados de los comicios de este domingo con absoluta tranquilidad.

Lo que esperamos es grandeza de parte de quien pierda las elecciones, reconociendo con gallardía su derrota, y no aupando el estallido que, entre líneas, plantean padre e hija. Quedar sometidos a la amenaza latente del caos sería la sinrazón del anhelado cambio.