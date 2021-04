El martes 20 de abril pasará a la historia de esta ciudad conurbada como el día en el que sus habitantes quedamos a órdenes de los transportadores formales, quienes decidieron someternos a la fuerza bloqueando las principales vías que permiten el libre tránsito entre los cuatro municipios que forman parte del área metropolitana de Bucaramanga, incluso sumándole otro, Lebrija.

Que el derecho a la protesta es constitucional, que la situación del gremio transportador, por las razones que sean, es alarmante, que los gobiernos locales, de ahora y siempre, han preferido mirar para otro lado, estos y otros argumentos son válidos. Lo que no es que sus voceros hayan salido a los medios de comunicación a decir, muy temprano ese martes, que su protesta respetaría el flujo vehicular y no se presentarían bloqueos. A la media hora de dar esa declaración sucedió lo contrario: miles de personas tuvieron que llegar tarde a cumplir con sus obligaciones por quedar atrapadas en los trancones los cuales, durante el resto del día y hasta entrada la noche, fueron el denominador común.

Al día siguiente la excusa de estos señores fue justificar los bloqueos como simples ‘incomodidades’ y, para que nos quedara claro, anunciaron que el próximo 3 de mayo, si los alcaldes no ceden en sus pretensiones, pues sencillamente harán lo mismo. Lanzan una amenaza velada en medio de una situación más que complicada por razones ya conocidas y el paganini siempre es, y será, ese ciudadano que no tiene más opciones que acudir a un servicio público el cual, con el paso de los años, pareciera estar condenado a ser de tercera categoría y no de ‘estrato 20’, como lo prometió un exalcalde de la capital santandereana.

Lo que finalmente queremos sus usuarios es elegir en qué movilizarnos. Una oferta digna que compita por sus calidades y no por descarte, que se aproveche de la tecnología y no sea satanizada, que sus conductores sean ejemplares y que entiendan que el buen servicio es, por encima de todo, la clave para cultivar una clientela fiel. De lo contrario, seguirán peleando contra sus propios fantasmas.