Alexander Vega Rocha es uno más de esa larga lista de funcionarios opacos quienes, con una pizca de poder, olvidan que cuando uno escupe para arriba por lo general le cae en la cara.

En otro país ya estaría por fuera de sus funciones pero, como en Colombia los sucesos se superan uno a otro de manera frenética, hoy estamos rogando a Dios porque la selección de fútbol pase mañana al repechaje con rumbo al Mundial de Fútbol de Catar y ya todo se nos olvidó.

Así somos de ‘panditos’. Por eso un acto de dignidad como el de reconocer los errores y hacerse a un lado no existe por este meridiano, eso no es colombiano, aquí o se aferra al cargo o se ‘reubica’ sin tanto ruido en otra responsabilidad para calmar las aguas. La frágil memoria de este país desmemoriado se encarga del resto.

El mejor acto de la ‘Registraduría del Siglo XXI’, como pretensiosamente bautizó su administración el señor Vega, fue devolvernos 50 años atrás para herir de manera grave un principio sobre el cual descansa cualquier democracia, la confianza, que si bien en ningún lugar del planeta es perfecta, por lo menos en Colombia creíamos como superado el fantasma del fraude electoral.

Vega llegó a ese cargo por su habilidad para establecer relaciones políticas, con una hoja de vida que obtuvo apenas 40 de 200 puntos posibles, pese a haber sido magistrado del Consejo Nacional Electoral, y cuestionado por algunas sombras que aún lo acompañan en su trayectoria en el ámbito electoral.

A ello se le suman dudas sobre la contratación con las empresas que manejan de tiempo atrás millonarios negocios con la Registraduría, el lío que armó al afirmar que en Colombia no éramos 50 sino 55 millones de habitantes, la famosa frase “el que no sienta garantías, no debería presentarse” apenas despuntando el actual proceso electoral, las evidentes fallas en el preconteo y su salida en falso sobre el reconteo de votos que luego echó de para atrás.

“No me siento derrotado, me siento ganador”, dijo el registrador Vega cuando reculó.

Ganador el que pase al Mundial ¡‘Güepajé’!