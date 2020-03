La protesta está consagrada como un derecho constitucional. Nadie lo pone en duda. Protestan los maestros, porque sus reclamos por lo general no son escuchados. Las estudiantes, porque se cansaron de ser sometidas al acoso por sus profesores. Los estudiantes, porque quieren asegurar recursos para mejorar la educación. Los taxistas, porque plataformas digitales y mototaxistas son competidores ilegales. Los mototaxistas, porque exigen su derecho al trabajo. Los comerciantes, porque no quieren que las ciclorutas pasen por el frente de sus negocios. Los biciusuarios porque no se quieren dejar sacar de las vías. Los transportadores de servicio urbano, porque consideran que se sienten en inferioridad de condiciones para competir. ¡Ah! Y protestan los ambientalistas en defensa del páramo de Santurbán.

Todas las anteriores causas son válidas, sin discusión alguna. Lo que no puede ser es que, cada vez que una de estas manifestaciones se toma las principales calles de la ciudad, al final los ‘paganinis’ terminamos siendo sus habitantes quienes, a la brava, somos sometidos a la voluntad de algún grupo de interés que termina, a pesar de las promesas de no hacerlo, tomando como rehén a la movilidad. En ese punto el diálogo se vuelve de sordos porque ninguna de las partes quiere ceder, y al final de la jornada, los que menos tienen sufren las consecuencias de ver llegar la noche sin poder regresar a sus hogares porque no hay ni en qué ni por dónde.

¿Y para cuándo la protesta de los ciudadanos que no protestamos? Esa puede resultar más poderosa que cualquier otra: reclamar las garantías, por ejemplo, de que los taxistas entiendan que su mal servicio es patético, o que los maestros en vez de estar enamorando a sus alumnas se preocupen por actualizarse, o que los comerciantes no pueden coadministrar la ciudad para oponerse a todo lo que signifique cambiar paradigmas, o que la autoridad meta en cintura a esa horda de motociclistas que violan todas las normas. Que bueno fuera que los ciudadanos, por un día, hiciéramos también nuestra propia protesta: no volver jamás a donde nos atendieron o trataron mal. Silenciosa pero efectiva.