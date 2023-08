La muerte a domicilio

María Juliana Murzi Pabón despertó, en la madrugada del lunes hace ocho días, pensando quizás en la larga jornada de trabajo que tendría en la clínica en donde terminaba su internado. En unos meses recibiría su título de médica. Sin embargo, la imprudencia de un domicilario, que a bordo de su motocicleta hizo caso omiso a la luz roja de un semáforo, acabó con su vida. La joven estudiante será, más temprano que tarde, una fría cifra dentro de las estadísticas que dan cuenta de las víctimas mortales en accidentes de tránsito.

Estas palabras se escriben una y otra vez, van y vienen, casi que se copian, cambian los nombres de los protagonistas, y nada pasa. La indignación nos alcanza para un par de días y las autoridades lamentan los hechos pero, más allá de su deber, hace tiempo fueron desbordadas por la exasperante indisciplina ciudadana. No hay poder humano que contenga la falta de conciencia, que bordea la ignorancia, y en muchos casos, el vulgar descaro de los conductores de motocicletas quienes, sin importar las consecuencias, se arrojan cual salvajes sobre las vías.

¿Quién mete en cintura, por ejemplo, a las empresas de domicilios que pululan por toda la ciudad? ¿Alguien verifica que sus ‘colaboradores’ tengan los papeles en regla? ¿Las concesionarias que venden estos aparatos se preocupan al menos por saber si el potencial comprador tiene licencia para conducir? Hice el ejercicio de ‘cotizar’ una moto para mi, fui hasta un almacén, y en el proceso jamás me preguntaron si tenía pase. Su mayor preocupación fue que el crédito me lo aprobaran en menos de 24 horas.

El domiciliario que embistió con su moto a la médica tenía los documentos vencidos, entre ellos el SOAT, que dicho sea de paso, el 78 % de los conductores en Colombia no lo adquirió este año, a pesar de que en la última protesta protagonizada por este gremio, el Gobierno nacional decretó bajarlo a mitad de precio a cambio de no paralizar las principales ciudades. No sirvió para nada, el aumento de muertes en siniestros viales no para de crecer.