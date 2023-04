Gustavo Petro entiende que sin la atención de los medios de comunicación es poco probable que sus ideas y propuestas tengan cabida dentro de esa gran masa a la que convoca permanentemente y que llama ‘movilización social’. Al mismo tiempo, cuando las voces críticas arrecian, como la mayoría de líderes políticos, los desestima. El presidente, graduado de influenciador, se comunica directamente con sus seguidores a punta de trinos que, desde su cuenta personal en Twitter, les ‘planta’ la cara a sus detractores.

“Los medios, han hecho una campaña contra el Gobierno, inmisericorde, la gente se extraña de ver cómo todos los días se nos ataca, y se nos ataca y fíjense que tienen un Gobierno que ni es aliado del narcotráfico, la violencia o la corrupción”, dijo en el puerto de Buenaventura, en donde defendió las tres grandes reformas que hacen curso por el Congreso de la República: salud, laboral y pensional.

Para el gobernante, los medios construyen ‘relatos’ periodísticos, cuestionamiento que le valió incluso que la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) llame su atención por “sembrar la duda sobre su idoneidad”. Las respuestas desde su tribuna privilegiada señalan a la prensa como opositora y ser parte del establecimiento.

“Mis queridos amigos dueños del @elcolombiano y tambien dueños de la EPS Sura; efectivamente me equivoqué, el puesto de Colombia en salud no es 74, es 81, de acuerdo a la revista científica The Lancet”, escribió para defender su hipótesis de que tenemos uno de los peores sistemas de salud en el mundo.

En su libro Una vida, muchas vidas (2021), se queja por ejemplo sobre la poca credibilidad que daban a sus denuncias sobre corrupción. “Los grandes medios creían que yo mentía y que me inventaba las pruebas. Nunca le dieron crédito a mis debates y jamás investigaron mis acusaciones. Yo entendía la razón: el blanco de mis denuncias no era otro que la élite de la ciudad”, relata.

Si bien los gobernantes tienen el derecho a responder las críticas, estigmatizar a la prensa le hace un flaco favor a las libertades que, permanentemente, el presidente proclama defender.