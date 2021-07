Este mes se conmemoró el aniversario número treinta de la promulgación de la Constitución Política de Colombia, una de las cartas más garantistas y de mayor avanzada en el mundo. Dos de sus hitos son el privilegio superior de los derechos de los niños, niñas y jóvenes y la acción de tutela, esta última herramienta fundamental que ha servido para proteger a quienes han sufrido la vulneración de sus derechos.

Miles de colombianos han comprobado que la majestad de la justicia sí es real, cercana, y no un sofisma. Sin embargo, hay tutelas de tutelas. Si en el país aplicáramos al pie de letra la última línea del artículo 44 de la Constitución, “los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”, hace rato las escuelas y colegios estarían de vuelta, con sus estudiantes recuperando alguna porción de esa ‘normalidad’ que la pandemia les arrebató, y no estaríamos enredados buscando argumentos para seguir condenándolos a ser los últimos en reactivar sus actividades presenciales cuando, en el caso de Bucaramanga, hasta los bares ya pueden funcionar hasta la 1:00 a.m.

Mientras un chico ve pasar los días en frente de una pantalla de computador la vida se le vuelve a cuadros y pierde la posibilidad de interactuar con sus pares. Ni qué decir de los miles de jóvenes que no pudieron ni siquiera conectarse a una clase porque, sencillamente, en su casa tuvieron que compartir el teléfono celular entre varios. O los que, desgraciadamente, desertaron del sistema porque ‘tiraron la toalla’.

Es infame que una juez le hubiera hallado la razón a dos padres de familia que, por medio de una tutela, pidieron aplazar el inicio de las clases presenciales en la ciudad, argumentando que se les estaba “vulnerando los derechos a la vida, salud e igualdad”, lo que de una vez recibió el aplauso de Fecode, preocupado este gremio más por entorpecer cada intento de retorno a las aulas, y no en hacer causa común entre todos los actores del sistema para devolverles sus derechos a quienes hoy, paradójicamente, los tenemos como últimos en la fila.