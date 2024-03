No, no es un héroe

La deportación de Salvatore Mancuso a Colombia, el jefe paramilitar que sembró el terror en buena parte de la geografía nacional, no puede convertirse en el acto de reivindicación de un hombre que tiene más de 42.000 hechos criminales sobre sus hombros.

El regreso de ‘Santander Lozada’, ‘Manuel’ o ‘el Mono’, alias con los cuales repartió sentencias de muerte en la Costa Norte, Urabá, el Catatumbo y los Montes de María, revive el sufrimiento de miles de víctimas que no pudieron darle un último abrazo a sus seres queridos, porque quizás fueron desmembrados, para darles de comer a los cocodrilos, o incinerados en hornos a quince minutos, en automóvil, de Cúcuta, cuando no sus cabezas sirvieron como pelotas de fútbol en medio de verdaderas orgías de sangre.

“No tengo cuentas pendientes con nadie”, escribió en una carta tras su regreso, mientras un juzgado de ejecución de sentencias de Justicia y Paz indaga en sus archivos cuáles obligaciones judiciales ha cumplido Mancuso, antes de dejarlo en libertad para que cumpla el papel de gestor de paz, ‘honor’ que le concedió este Gobierno que, como dijo el escritor Ricardo Silva, “tiene el corazón en el lado correcto, pero la cabeza en otra parte”.

Los otrora antagonistas violentos por cualquier causa terminan, al final, pareciéndose. El excomandante paramilitar, con un pie en Justicia y Paz y otro en la Justicia Especial para la Paz (JEP), afana sobre la necesidad de que actúen como “tribunal de cierre”, la misma petición que los viejos dirigentes exguerrilleros de las FARC, firmantes del Acuerdo de Paz en 2016, han hecho al presidente Petro ante sus desavenencias con la JEP. La impunidad asomando sus orejas.

Esta columna se escribe sin conocer el resultado de la segunda audiencia que solicitó la defensa para pedir su libertad, realizada este lunes en la tarde, pero en este país tan acostumbrado a rendir culto a la personalidad, no se nos puede olvidar que el fenómeno del paramilitarismo cohonestó con el establecimiento colombiano. No, Mancuso no es un héroe, no nos equivoquemos, su lugar en la historia está en el capítulo de los criminales más sanguinarios.