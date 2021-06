Cuesta trabajo entender cómo, si estamos en medio de un pico de la pandemia con cifras de contagios que no ceden y ocupación de unidades de cuidado intensivo (UCI) en el filo de la navaja, medidas de contención para reducir su impacto como el toque de queda, el pico y cédula y otras similares con las que hemos convivido durante los últimos catorce meses, de un momento a otro ya no son tan determinantes y ahora nos embarcamos en una apertura que, a juicio del personal sanitario, pareciera empujarnos al peor de los mundos.

Cualquiera me puede responder “es la economía, estúpido”, y entonces ahí me tengo que devolver al inicio de esta situación tan compleja para todos cuando, desde diferentes orillas, eruditos han insistido en que la dicotomía entre economía y salud es un falso dilema, en otras palabras, es un asunto que no se puede ver solo en blanco y negro, necesita de los matices.

Un grupo de científicos elaboró un trabajo sobre falsas dicotomías alrededor del covid-19, publicado en agosto de 2020 y actualizado en mayo pasado, en el que concluyen, entre otras cosas, que “las falsas dicotomías son generalizadas y atractivas: ofrecen un escape ante la inquietante complejidad y la perdurable incertidumbre”, y agregan que “la politización de la incertidumbre y el desacuerdo en la ciencia impiden debatir las ventajas de distintas posiciones y refutar las afirmaciones espurias”.

No hay decisión definitiva. Lo que hizo el vecino puede que aquí no funcione, tan acostumbrados a espiar detrás de la persiana. Clínicas, hospitales y su personal libran una batalla por no colapsar, en las calles la protesta social ha dejado ver la cara que tiene el hambre en nuestro país, sin importar el covid-19, y los empresarios barajan todos los días para no quebrar.

El hartazgo nos ha hecho perder el miedo, sufrimos ‘fatiga pandémica’, sin embargo no podemos aflojar: el balón está ahora en la cancha del autocuidado, pongámonos el tapabocas, doble si se puede, mantengamos la bendita distancia entre unos y otros y lavémonos las manos constantemente. Sin restricciones no es un sálvese quien pueda.