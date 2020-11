En tan solo trescientos metros puede uno comprobar la profunda brecha que nos separa de ser una ciudad en la cual se privilegie la cultura ciudadana, muy por encima del tiquete de lotería que, aparentemente, nos sacamos con los diez billones de pesos los cuales, con la mejor de las suertes, servirán para hacer lo que siempre quedan debiendo nuestros gobernantes, pero de aquí a que se haga realidad le faltan, más o menos, unos cinco hervores.

Una pasajera de una motocicleta arroja una lata a la vía de manera impune, enseguida un conductor de una camioneta viola sin pudor un cruce prohibido a la izquierda por no ir a hacer un retorno, y más adelante, dos ciclistas se apropian sin inmutarse del único carril de tránsito generando trancón. Esa es la imagen de una ciudad, que dejó de ser cordial hace mucho tiempo, para dar paso a la hostilidad, la falta de civismo y la poca educación de sus habitantes.

Eso, señores gurús del ‘city marketing’, no se soluciona con una nueva ‘marca-ciudad’, ni con pomposas presentaciones en las cuales, en medio de discursos prefabricados, se promete el oro y el moro. Mientras tanto, en el mundo real, a las calles no les cabe un carro más parqueado sobre la vía. ¿Han intentado atravesar el centro de la ciudad un sábado? Mientras allí cunde el desorden en la periferia se instalan operativos con ocho agentes atrapando vehículos con papeles vencidos. Claro, eso inyecta flujo de caja a la autoridad de Tránsito, pero a cuenta de todo lo contrario: que el resto de la ciudad colapse porque no hay quien la imponga.

Nos debemos tantísima educación en cultura ciudadana que se siente vergüenza e impotencia, de verdad, que ahora nos metan una nueva ‘marca-ciudad’, con el embeleco de los 400 años que cumplirá Bucaramanga en 2022 y su ley de honores para enaltecer la fecha. Alguien nos tiene que explicar qué pasó entonces con la marca que dejó instalada la anterior administración, hace apenas un año, cuáles fueron las razones para mandarla al cuarto del olvido y cuánta platica arrojamos por el excusado.