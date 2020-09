A todos nos corresponde trabajar por la humanidad

Cuando el Presidente Juan Manuel Santos hizo la presentación de mi obra, editada por la E.S.A.P., 2013, “Belisario Betancur el Presidente de la Democracia Participante”, en el Palacio Presidencial, se me acercó un funcionario de la Presidencia, Fernando Carrillo, y me dijo, “usted fue mi profesor de Ciencia Política en la Universidad Javeriana” y establecimos un diálogo corto pero muy ameno, muy satisfactorio para mí que ese personaje me recordara como su profesor. Posteriormente, 2016, Fernando fue elegido Procurador General de la Nación y allí me ha complacido su distinción como uno de los funcionarios más eficaces con que cuenta actualmente la nación.

Este recordatorio me viene a propósito de la entrevista, en Caracol Noticias, que Juan Roberto Vargas hizo al Procurador Carrillo. Valga destacar el disgusto inicial que Fernando expresa allí por la elección de su sucesora, la Exministra de Justicia Margarita Cabello Blanco, con cinco meses de anticipación a la culminación de su función en la Procuraduría. En el diálogo surgió el proverbio campesino “no por mucho madrugar amanece más temprano”.

Dentro de los temas de la entrevista está la de que al Estado le quedó “grande” la violencia en el país; las masacres muestran lo “escuálido” que es el Estado, como para que en Colombia haya más de un millón de víctimas. El Procurador expresa que se requiere de una justicia local que sea eficaz y dice que la reforma rural ha quedado en ceros. No se ha contado toda la verdad sobre el acuerdo con las Farc, en la justicia, y para consolidar el acuerdo no basta solo con abrazos.

Se requiere una Procuraduría transparente, “hay que frenar los abusos, los desmanes, los excesos de poder.” Y alcanza a referirse sobre el caso Mancuso que lo califica como una tragedia para las víctimas, estableciendo que con base en la investigación se tomarán las decisiones. También expresa que hay que acatar y no atacar las decisiones judiciales, sino nos encaminamos hacia el caos y la anarquía.

En otra oportunidad, el Procurador Carrillo muestra su desacuerdo y reprobación sobre la propuesta de préstamo del Estado a Avianca, falta “claridad” sobre si van a regresar el dinero o no.

Y cuando le preguntan si aspira a ser candidato presidencial, expresa que lo que requiere el país son grandes acuerdos nacionales y no candidatos presidenciales. Por mi parte, si llega la ocasión, puede contar con mi voto y de quienes pueda inducir, todo porque su actividad social-política me parecen muy bien.