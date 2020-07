Contagiemos la virtud de la esperanza

Es invitación que nos hace, a propagar esa virtud, nuestro “paisano de San Gil”, el actual arzobispo primado de Bogotá, Monseñor Luis José Rueda. A propósito de ello recordé uno de mis artículos recientes donde me refería a que, sin desconocer nuestra realidad, Colombia ha sido una nación de violencias y la pandemia, el coronavirus que ahora padecemos, es, a lo mejor, una nueva modalidad: “violencia” de la naturaleza en respuesta al mal comportamiento de la humanidad.

A propósito de ello vino a mi memoria el asalto al Palacio de Justicia el 7 de noviembre de 1985 en donde seguimos sin saber quién se comportó más salvajemente si el M-19, autor del asalto, o el Ejército encargado de reprimirlo. Tragedia en la que murieron más de cien personas, entre magistrados, empleados, guerrilleros,... En la víspera, 11:40 a.m., 35 hombres y mujeres del M-19 hicieron toma armada de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. Recordando que con el M-19 participaron entonces en el asalto, directa o indirectamente, dos “personajes” quienes anos después serían candidatos a la Presidencia de la República y actualmente son Senadores en el Congreso.

Y traigo esta historia pensando si entonces no nos vino también la violencia de la naturaleza, en respuesta al mal comportamiento de la humanidad, porque lo cierto es que, a continuación del asalto, nos vino la erupción del volcán Arenas del nevado del Ruiz, sepultando para siempre el municipio de Armero del departamento del Tolima, donde hubo más de 20.000 personas muertas y más de 230.000 damnificados, siendo calificada entonces como la mayor tragedia natural ocurrida en Colombia; Armero nunca pudo ser reconstruido.

Ahora bien, la del M-19 no es la “esperanza” de la que nos debamos contagiar, y tampoco de las de las Farc, el Eln, paracos,... Como víctima que fui en Barrancabermeja de la violencia partidista, el asesinato de mi padre, 10-abr-1948, 22 anos después me contagié de la virtud de la esperanza, para lograr en esa tierra que me vio nacer lo que pude “edificar” entonces como su Alcalde, 1970-72, entonces éramos de libre nombramiento y remoción por el Gobernador, en forma que aún hoy día me siento orgulloso de haberlo edificado, sabiendo que la historia me lo reconoce, y no son vanidades.

Lo cierto es que si estudiamos la historia, la de Colombia y la Universal, lo que encontramos es que hay días,... anos buenos, muy satisfactorios y otros que no me atrevo a calificar... y que lo inevitable, indispensable es que nos “contagiemos de la virtud de la esperanza”, que no cunda el pesimismo y nos comprometamos con nosotros mismos a permanentemente CONSTRUIR un mundo mejor.