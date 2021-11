En buen momento volvió a mis manos ese estimulante libro de Gonzalo Canal Ramírez. Si bien estoy un poco mayor que cuando lo leí por primera vez, hace una dos o tres décadas, aun no me siento “viejo” y menos “deteriorado”, estoy mayor, pero busco que ni siquiera me califiquen como viejo, habida cuenta el “desprecio” que algunos le “profesan” a los viejos.

Ahora bien, en mi condición de politólogo, historiador, autor de nueve libros, editados y publicados, entre ellos las biografías de tres expresidentes , Misael Pastrana , Guillermo León Valencia, Belisario Betancur, lo digo con pleno conocimiento , en los últimos años Colombia ha “padecido” de unos gobernantes que han deteriorado la nación: Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe Vélez, este ultimo el mas siniestro de todos, a tal punto que sigue siendo objeto de seguimiento de investigaciones penales. A ellos, en buen momento , los sucedió Juan Manuel Santos que en buena forma “recuperó” y llego a ser conocido con el premio Nóbel.

En mi libro biográfico del Presidente Belisario Betancur registro, en palabras de el mismo: “Lo primero que hoy le agradezco a la vida ´que me ha dado tanto´, es que después de desempeñar responsabilidades máximas, de recibir honores altos, tantos hombres y mujeres que quiero y admiro me distingan con su amistad, la cual, según recordaba mi maestro Pedro Lain Entralgo, era para el viejo y razonable Aristóteles , mas que un bien deseable, un habito entitativo de la existencia.

“Hoy tengo 73 años y la cabeza blanca: una simple regla de tres , revela que aquellos cuatro años, los de la Presidencia , son un poco menos del cinco por ciento de mis días vividos. El alma está limpia de rencores. A nadie tengo por enemigo. Y no se quienes me tengan por enemigo suyo A los que he podido ofender les pido perdón y he perdonado a los pocos que me hayan podido ofender.”

Estas palabras me llevaron a recordar un viejo adagio: “El odio es como el ácido : corroe el recipiente que lo contiene.” Y también el poema de Gonzalo Arango: “Si en el mundo hay mas odio que amor la victoria será de la muerte; pero si hay mas amor que odio, la victoria será de la vida.”

Ahora bien, a lo que en este momento aspiro, es a que la Presidencia de Iván Duque, nuestro actual Presidente , en quien yo si creo, así haya tantos que no crean en él, culmine en tal forma que me impulse a escribir su biografía . Y todo ello por el bien de la Patria, del País. Y el Presidente Iván Duque es un “muchacho” joven.

luispinillapinilla@hotmail.com