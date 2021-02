Ante la grata acogida que tuvo mi artículo de la semana anterior, seguramente habida cuenta lo agradable, gratificante, de un elogio del Papa Francisco a la expedición del Estatuto de Protección Temporal para los migrantes venezolanos presentes en el país, expedido por el Gobierno Nacional, y ante circunstancias tan significativas por las que atraviesa el país, el mundo; incluyendo el derrumbe de la nación, Venezuela, que desde El Libertador Simón Bolívar ha sido nuestro país “hermano”, valgan unas anotaciones, adiciones al respecto.

Inicio con el escrito, comentario que me envía uno de los lectores, a quien no conozco, Miguel Cardoza, venezolano él; hace un gratificante reconocimiento al artículo escribiéndome en un aparte: “por desinformación no dimensionan lo trágico que ha sucedido en Venezuela”. Miguel culmina su comunicación con: “Abrazo de un venezolano en Bogotá”. Gracias estimado lector.

En algún momento el “Inmaduro propietario” de Venezuela, quien es calificado internacionalmente como un violador de los derechos humanos, hace una presentación por televisión, difundida internacionalmente, con declaraciones que las entenderá, compartirá él.

Por su parte el Alto Comisionado de Paz en Colombia, Miguel Ceballos, con comprobaciones, hace la declaración oficial de que el Gobierno de Nicolás Maduro es cómplice del Eln y de las disidencias de las Farc. Y como todo ello, en una forma u otra, son manifestaciones de violencias, como lo escribo en mi libro Violentos somos, válgame un recordatorio de poesía escrita por Sonia hace ya varios años:

“Entre juegos de niños y tus cuentos de antaño, / el azul Palonegro, entregaba las balas, / los casquillos que al abuelo / le arrancaron la vida y el poder de soñar. Desde entonces yo supe el valor de la guerra: / es infancia sin padre, es sufrir y matar; / una vida con hambre y una casa sin pan. / En las horas postreras de mi viaje en la tierra, / este mundo de niños vuélveme a cuestionar.

Y el silencio que calla hasta la propia lengua, / permite oír la respuesta de una voz sin historia: / No es la guerra lejana, yo si sé que es la guerra, / una vez hace meses se llevó a mi papito, / secuestrado por hombres, que pelean por la tierra. / Mi mamá ya no duerme, se mueren los amigos, / ya casi no puedo ni salir a la puerta, / porque dicen los grandes que me pueden matar.

Oye viejo querido, tu perdiste a tu padre, / y conoces de ausencias, de caricias perdidas, / porque sufriste de la guerra el horror. / Tu que fuiste en la vida la ternura encendida, / pide al Dios de los cielos, que no olvide la tierra / y los niños no tengan que vivir sin papá.

