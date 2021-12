Mi artículo de la semana anterior terminaba diciendo: “Continúa, podría continuar eternamente”; atendiendo esta invitación algunos de mis lectores me han pedido que lo haga y en atención a ellos continúo.

Entre los primeros clásicos de las ideas políticas se encuentran Sócrates (470-399 A. de C.) y su interlocutor de Diálogos / La República, Platón (428-348 A. de C.), este último maestro de Aristóteles (384-322 A. de C.), Política, quien, a su vez fue Maestro de Alejandro Magno (356-323 A. de C.), Rey de Macedonia, creador de un imperio que se extendió por buena parte del Mediterráneo, llegando de Asia hasta el Río Indo.

Varios siglos después, San Agustín (354-430) escribe La ciudad de Dios, que se considera como una interpretación en cristiano, de Platón. Igual que Santo Tomás de Aquino (1224-1274) con su Opúsculo sobre el gobierno de los príncipes, se considera como intérprete al cristiano de Aristóteles. A su vez, algunos analistas consideran a Moisés como fuente de inspiración para Platón.

d) Otro de los grandes emperadores de la historia, Cayo Julio César (101-44 A. de C.), llevó el Imperio Romano hasta Inglaterra; en Asia se extendió hasta el Tigris y el Éufrates, y ocupó el norte de África.

Julio César se inspiró y contó con el respaldo de otro de los clásicos, Marco Tulio Cicerón (106-43 A. de C.) entre sus obras, Tratado de la República, Tratado de las Leyes y Catilinarias. Buena parte de la República está escrita en diálogo, como la de Platón y son varias las citas que hace del autor griego.

e) En muchas centurias después se encuentra a Juan Sin Tierra (1167-1216), Rey de Inglaterra, a quien los nobles y el clero obligan a expedir la Carta Magna, dando comienzo así al desmoronamiento de la monarquía absoluta y a la gestación de la democracia liberal.

El inglés John Locke (1632-1704) con Ensayo sobre el Gobierno Civil y los franceses Charles-Louis de Secondat, barón de la Brède y de Montesquieu (1689-1755) con El espíritu de las leyes, Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) con El contrato social y Emmanuel Joseph Conde Sieyès (1748-1836) con ¿Qué es el tercer Estado? Recogen el desarrollo político de Inglaterra, y avanzando siempre y buscando sin descanso nuevas soluciones, establecen los lineamientos filosófico políticos de la democracia liberal.

f) En el interregno entre práctica y teoría, aparecen el italiano Nicolás Maquiavelo (1469-1527) con su obra El príncipe; el francés Juan Bodino (1530-1596 con los seis libros de la república; el inglés Thomas Hobbes (1568-1679) y Leviatán; el francés Jacques-Benigne Bossuet (1627-1704) con Política sacada de las Sagradas Escrituras, autores que en una u otra forma, interpretan y sirven al absolutismo monárquico.

g) 4 de julio de 1776, Independencia de los Estados Unidos, con la cual se entroniza el primer sistema político inspirado en la práctica y la teoría que evolucionaban en Europa.

