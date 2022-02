Son palabras de uno de mis lectores sobre expresiones en algunos de mis artículos que no comparto por lo que he visto, he vivido a lo largo de mi vida. Por ello me propongo hoy participar sobre mis aprendizajes, mis vivencias.

En mi libro, publicado, 2009, por la Escuela Superior de Administración Publica – ESAP: “Guillermo León Valencia Muñoz – El Presidente de la Paz”, título que le asignaron por su participación en la conformación del Frente Nacional, institución con la que se dio fin a cerca de medio siglo de violencia partidista, en la que “a unos los matan por godos y a otros por liberales”, Álvaro Uribe Vélez, Presidente entonces, cuando la presentación del libro, escribe:

“Que importante que lleguen a las manos de las nuevas generaciones estos dos tomos, magistralmente escritos por el profesor Luis Pinilla Pinilla. Es un texto que pone un punto muy elevado de referencia para los historiadores, en el que se descubre al ilustre patriota, al sencillo ciudadano y al sobresaliente Presidente.

“Decimos patriota ilustre, por la dinastía a la que perteneció, cargada de méritos y realizaciones; por su ejercicio del periodismo ilustrado; por su humanismo y por su sentido común. Sencillo ciudadano, porque parecía hermano elemental de la naturaleza, mientras su estampa de cazador escondía esos superiores quilates de su humana condición y sus rasgos de hombre de Estado. Sobresaliente Presidente, por la firmeza y resolución con la que dirigió el combate de la sociedad colombiana contra los violentos.

“El primer siglo de nuestra vida republicana e independiente fue traumático y violento. Salimos de él en medio de la Guerra de los Mil Días que concluyó en los albores del siglo XX. La profunda depresión traumática por una guerra que desangró a los partidos y a toda la sociedad se acrecentó con el sentimiento de amputación que produjo la separación de Panamá.”

Y como en situaciones de violencias estamos, seguimos padeciendo, traigo a cita palabras de Víctor Hugo: “Un día vendrá en que los hombres dejen de armarse los unos contra los otros.”

Y como del tema de la paz se trata vamos al Premio Nobel de la Paz, el Ex Presidente Juan Manuel Santos, quien en su libro autobiográfico escribe: “Al fin de cuentas, somos todos seres humanos. Para quienes somos creyentes, somos todos hijos de Dios. Somos parte de esta aventura que significa estar vivo y poblar este planeta.”

Y en otro párrafo leemos: “La paz no tiene ni debe tener color político. Es una necesidad imperiosa de la sociedad para progresar y desarrollarse con equidad.”

Y concluyo también con la “invocación” del Ex Presidente Santos: “Todos somos UNO y que lo que pasa a cualquier ser humano nos pase a todos.”

luispinillapinilla@hotmail.com