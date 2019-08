Dramático el recuerdo histórico expresado en estos días con ocasión de los 30 años del asesinato de Luis Carlos Galán. Trabajó incansablemente contra el narcotráfico y el cambio “Colombia se encuentra en una de las más graves crisis que se percibe en todos los aspectos de nuestro pueblo... Nos amenazan problemas muy graves que puede influir de manera definitiva en la suerte de la República...”fueron palabras suyas en su lucha que podríamos decir en éste momento. Muy valiosa, la iniciativa de Gloria Pachón su esposa, que con su libro, ¨18 de agosto¨ nos trae un nuevo recuento de lo sucedido. Dice Gloria. “Volvió la misma clase política que había en la época de Luis Carlos .Creo que los partidos ya perdieron su esencia, su razón de ser. Pero lo más grave es que sin la política y sin los partidos políticos tampoco hay democracia, tampoco hay sociedad que pueda salir adelante y eso la gente no lo entiende mucho.” Analizando nuestra historia creo que, así haya sido inmensamente violento, triste, en la historia de Colombia 1989, encontramos años similares, llevados por la violencia partidista, la violencia guerrillera, bandolera, el narcotráfico. “Cuarenta años de violencia casi continua, a veces volcánica, sanguinaria y generalizada nos han enseñado que la intransigencia y el fanatismo solo conducen al dolor y la frustración” .En 1970 nombrado ministro de educación por Misael Pastrana. Borrero desarrolló una labor progresista convencido de que “La fuerza del pueblo está en la conciencia de sus derechos y de sus deberes. En la comprensión de que Colombia está iniciando otra época histórica, y que para que en verdad haya un salto cualitativo en la interpretación del país, en el conocimiento de sus realidades y posibilidades, todo colombiano tiene una tarea por cumplir”. “En estas nuevas circunstancias no podemos seguir viviendo como si fuéramos una nación a punto de perecer todos los días. Tantos problemas como los que padecemos, y tantas oportunidades como las que desperdiciamos nos obligan a cambiar”. Tuve la fortuna de personalmente tener cercanía a través de Mario Galán Gómez y ya como historiador y analista de la política, con la Fundación Social, la Fundación Simón Bolívar, las Universidades Javeriana y Sergio Arboleda y en actividades familiares en varias oportunidades tuve ocasión de entenderme directa o indirectamente con Luis Carlos. y su familia.

Creo firmemente como el que “La justicia, como la libertad y la vida, tenemos que conquistarla todos los días. La lucha por estos ideales no termina nunca”. “A los hombres se les puede eliminar, pero a las ideas no. No hay democracia si no se entiende la Nación como una misión colectiva, un compromiso de todos