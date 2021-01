Al oír una “serenata” en televisión donde cantaban: “No vale nada la vida, la vida no vale nada, comienza siempre llorando y así llorando se acaba, por eso es que en este mundo la vida no vale nada...” Expresión tan negativa en medio de la pandemia que está azotando al mundo; con aglomeraciones de personas en distintas partes, con o sin “invitaciones” para ello, simplemente produciendo un verdadero distanciamiento social que solo conduce a “despreciar” aún más la vida.

La “serenata” me llevó a buscar algo positivo como contribución a un “enriquecimiento” social, lo cual me condujo a oír, repetir a Alberto Cortés en su canción:

“... que suerte he tenido de nacer / para estrechar la mano de un amigo / y poder asistir como testigo / al milagro de cada amanecer/... para tener la opción de la balanza / sopesar la derrota y la esperanza / con la gloria y el miedo de caer/... para entender que el honesto y el perverso / son dueños por igual del universo / aunque tengan distinto parecer/... Que suerte he tenido de nacer / para callar cuando habla el que más sabe / aprender a escuchar, esa es la clave / si se tiene intenciones de saber/... y lo digo sin falsos triunfalismos / la victoria total, la de mi mismo / se concreta en el ser y en el no ser/... para cantarle a la gente y a la rosa / y al perro y al amor y a cualquier cosa / que puede el sentimiento recoger/... para tener acceso a la fortuna / de ser río en lugar de ser laguna / de ser lluvia en lugar de ver llover/... Que suerte he tenido de nacer / para comer a conciencia la manzana / sin el miedo ancestral a la sotana / o a la venganza final de Lucifer.

“Sí, que suerte he tenido de nacer/ pero se, bien que se... que algún día también me moriré. Y si ahora vivo contento con mi suerte/ sabe Dios, que pensaré cuando mi muerte/ cual será en la agonía mi balance, no lo sé/ nunca estuve en ese trance./... Pero se, bien que se.../ que en el viaje final escucharé/ el ambiguo tañir de las campanas/ saludando mi adiós, y otra mañana.... Y otra voz, como yo, con otro acento/ cantará a los cuatro vientos/ que suerte.../ que suerte he tenido de nacer.

Alberto Cortés quedo muy reconocido por este “aporte” que usted otorga al mundo con su canción para que nos declaremos con suerte de nacer, de haber nacido. Que mis lectores reciban mi venia de año nuevo por haberme concentrado en esta canción, pero la he considerado viable, positiva como “plegaria” en busca de un mundo, una vida más satisfactoria, que la que por ahora estamos sufriendo.

luispinillapinilla@hotmail.com