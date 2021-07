Dadas las nuevas modalidades de violencias que nos están azotando, en Colombia y en el Mundo, justo es que volvamos a expresiones que durante años, siglos, nos han acompañado. Empiezo con el bambuco de Eugenio Arellano: Que le estará pasando a nuestro país – desde la última vez que yo le canté – mí último bambuco habló del dolor, - ahora las cosas andan de mal en peor. – Si la moral del mundo va para atrás – que se hicieron los hombres que hacían el bien – siempre la misma cosa no habrá poder, - para que la justicia traiga la paz. – HAY QUE SACAR EL DIABLO NO HAY MÁS QUE HACER. – Que suenen explosiones de inteligencia – sobre el herido vientre de mi país, - que el pueblo desde niño tome conciencia – que la violencia no lleva a un fin.

Y continuemos con la estrofa, más oración que canción protesta, compuesta a ritmo de vals por José Barros Violencia, maldita violencia, - Por qué te empeñas en teñir de sangre la tierra de Dios? Por qué no dejas que en el campo nazca nueva floración¬¬?

Violencia, porque no permites que reine la paz , que reine el amor, que puedan los niños dormir en sus cunas sonriendo de amor.

Violencia ¿por qué no permites que reine la paz?.

La paz que en forma sencilla definimos con Álvaro Santamaría en su canción:

La paz no es un negocio de señores,

no es tregua para armarse mucho más;

La paz no es el silencio de una noche,

ni el trémulo suspiro de llorar.

La paz es rico fruto de perdones;

es trueque de las armas por el pan;

La paz es el festín de corazones

que buscan horizontes de unidad.

Por hoy me declaro ¨incapaz¨ de escribir algo más sobre lo que está pasando en el universo mundo, incidentes que NADIE entiende. Me comprometo a una nueva temática en el futuro.

luispinillapinilla@hotmail.com