Ante el angustioso proceso electoral bastante complicado al que nos estamos “enfrentando” hoy en día, vengo a la historia. Veinte años atrás cuando en febrero de 2002 las encuestas de opinión electoral las lideraba Horacio Serpa, seguido por Nohemí Sanín y Álvaro Uribe en tercer lugar. Por diversas circunstancias, entre ellas el atentado en Barranquilla contra Uribe, hecho que sin mayor investigación fue atribuido a las Farc, las cifras cambian y Uribe gana ampliamente las elecciones, sin requerir una segunda vuelta.

Horacio Serpa presentó una denuncia con documentos a la Fiscalía General de la Nación y dice Horacio que él mismo entregó los documentos al Señor Fiscal pero, como pasan tantas cosas raras en este país, la Fiscalía hizo la investigación y al cabo de unas semanas expidió una providencia en la que expresó que no era cierto que los paramilitares estaban metidos en la política.

Expresa Serpa, entonces, que es totalmente absurdo porque ellos estaban metidos en la política como que eligieron congresistas en las elecciones de marzo del 2002, e intimidaron también en la elección presidencial, en muchos departamentos para que respaldaran la candidatura de Uribe. Finalmente hubo que hacer campaña en medio de tantas inconveniencias, y aunque hubo una abundante votación provocada por los paramilitares, la verdad es que Uribe no ganó por eso, ganó especialmente porque tuvo una votación muy grande en Bogotá, en Antioquia y en la zona paisa, pero que intervinieron los paramilitares en la campaña, lo hicieron cometiendo atropellos y crímenes; obligaron a la gente a votar en contra de sus pareceres. Dice Serpa que eso lo denunció oportunamente en el año 2002, y está ocurriendo ahora también pero al cubo. Como no se le paró bolas a eso se multiplicó el paramilitarismo en Colombia.

Por su parte Antonio Navarro dice: El Presidente Uribe obtuvo el 90 y el 87 por ciento en una serie de municipios en el mismo departamento del Magdalena. Me puse a mirar la votación del Presidente Uribe en Antioquia y la más alta fue el 80 en Envigado. Al Señor Álvaro Uribe hay que investigarlo pero no solo por el fraude electoral ocurrido en el 2002. Su relación con el narcoparamilitarismo se remonta a los años en que fue Director de la Aerocivil, y lo reafirma cuando es gobernador de Antioquia y promueve las Convivir, lo cual no sólo lo convierte en cómplice sino asimismo en uno de los autores intelectuales de las masacres de Urabá.

Todo lo anterior, tal vez igualmente de confuso como la situación electoral y demás que está “padeciendo” el país, para que reflexionemos si en Colombia.., en el mundo, no es necesario, urgente, que nos hagamos “un examen de conciencia, contrición de corazón” y hagamos el esfuerzo de construir un mundo, una vida mejor.

luisjpinilla@hotmail.com