Es el título de una hermosa canción de Carlos Garzón en la cual invita a eso, a vivir el momento porque el pasado ya no existe y del futuro nada se sabe. Canta Garzón que no quiere vivir de la ilusión que lo indicado es: disfrutar de cada instante, mañana de pronto no estoy vivo y arrepentirme no quiero de no haber vivido.

Y la verdad, Carlos Garzón, es que vivir el momento de la pandemia que estamos “viviendo, padeciendo” en el mundo entero, es bien triste, calamitoso pero no hay otra alternativa que vivir el momento y buscar hacer lo posible por superar la situación, empezando por tener extrema atención, cuidado, seguir las indicaciones pertinentes para que no nos infecte el Covid-19. Que no nos suceda lo que ha ocasionado el fallecimiento del Ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo y del Dirigente Sindical Julio Roberto Gómez, Presidente de la C.G.T., y de miles de personas más en el universo mundo.

Ahora bien y no es una invitación a “vivir” el pasado pero, como historiador que soy, ocho libros escritos y editados, entre ellos la biografía de tres expresidentes y lo digo como una “vanidad” que me aporta el repetirlo, escribí recientemente que la historia ha vivido situaciones similares y peores, en otras manifestaciones de “pandemias” de igual o mayor lamentación.

Y en busca de soluciones, de superaciones de las “hecatombes”, hemos estudiado desde la ciencia política como es indispensable participar, en la búsqueda, el encuentro de soluciones, lo cual implica cogobernar, y la participación es individual pero se hace colectivamente. Al respecto dice Misael Pastrana Borrero, siendo Presidente: “Necesitamos... vigorizar en el país el sentido nacional, ofreciendo a todos los sectores una cuota de participación en el quehacer de la comunidad. Sin participación no hay integración posible, porque la fragmentación cultural, la distancia de las clases, la inercia de las masas, las convierte en los grupos de silencio que solamente escuchan pero no se expresan.”

En la Presidencia de Belisario Betancur le oímos: “Parto de la base de que efectivamente queremos la democracia, la libertad de criterio, la participación ciudadana y la responsabilidad compartida en la dirección del gobierno. Participar políticamente no es votar, es cogobernar.”

Y a quien no llegó a ser Presidente pero sí fue magno dirigente político y en varias oportunidades candidato presidencial, Álvaro Gómez Hurtado, le oímos: “Tenemos una preocupación creciente por la amplia zona de la fuerza laboral que no ha conseguido organizarse. La participación en el desarrollo se hace difícil y esquiva para quienes tienen que ganarse la vida y buscar individualmente una justicia social que no les llega.”

Participar es cogobernar y la participación es individual pero se hace colectivamente. Porque es a través de la organización como se consigue la participación del ciudadano. Y de todo ello somos bastante escasos, alejados en Colombia.

