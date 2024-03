Integrarse es la solución

La idea surgió como tema de conversación y con los días viene tomando forma. Nos incumbe a todos, pero la indiferencia nos sigue ganando la partida. Consiste en compartir apreciaciones sobre la necesidad de superar las fronteras físicas que impone el territorio y los límites que algunos, con marcado interés, manipulan a su antojo. El reto lo propició Alberto Montoya. Hoy es mi turno gracias al lance que me hizo Hernán Clavijo.

Más que un desafío es una invitación a reflexionar sobre la ciudad que queremos. Es trabajar en sembrar la cimiente de un cambio estructural en el manejo de los intereses colectivos y la atención unívoca y coherente de idénticas necesidades. Es atrevernos a entender la realidad urbana contemporánea.

Las ciudades, como expuso Calvino, son un conjunto de muchas cosas. Se comportan como organismos vivos que están en permanente transformación y deben entenderse como una realidad en constante movimiento. Por eso los esquemas de administración deben evolucionar para que puedan responder en forma adecuada a sus necesidades.

Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta hoy se entrelazan como gemelos siameses inseparables. Comparten las mismas necesidades y las aquejan urgencias idénticas, pero las gobiernan cuatro órganos distintos que apuntan a objetivos diferentes. Claman por un cambio que nos negamos a escuchar.

Está claro que un sector, que es la minoría, o no quiere o no le interesa la transformación a la que le estamos apuntando. Sus intereses no los dejan ver más allá. Le apuestan, y se la juegan, por la apatía ciudadana porque saben que ahí la tienen ganada. Lo paradójico es que con esa indiferencia le estamos dando la espalda a una realidad incontrastable y estamos permitiendo que ellos, que son menos, impongan su voluntad.

El futuro de las cuatro ciudades por esa vía no es el mejor. Los hechos son elocuentes. Por eso es hora de repensar en un esquema acorde con su realidad actual, y es ahí donde la iniciativa de conformar el distrito se presenta como la mejor alternativa; solo que para materializarla requiere del respaldo del conciudadano metropolitano que es al único a quien lo motivan los mismos intereses y le preocupa lo que está por venir. Algunos ya estamos dispuestos a jugárnosla, ¿Usted?

El reto está planteado y es el turno para que Johanna Cárdenas Acevedo nos comparta sus apreciaciones. Me uno al dicho de Alberto: Quedamos expectantes...