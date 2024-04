¿Más de lo mismo?

Opinión de Manuel de Jesús Rodríguez.

Cuando el secretario del Interior de Bucaramanga respondió el cuestionario que le hicieron algunos concejales sobre la “Operación Candado” la sensación que quedó no fue la mejor. Su intervención en la plenaria del Concejo dejó muchas dudas, tantas que presentamos un derecho de petición para disiparlas.

El alcalde de Bucaramanga estructuró su campaña sobre la base de la seguridad. Prometió, se comprometió y aseguró que a partir del primero de enero las cosas cambiarían radicalmente, pero todo sigue igual o, quizás, peor que antes. Los que no han cambiado son los anuncios, mediáticos y rimbombantes, que se producen cuando las autoridades hacen lo que tienen que hacer y le asestan un golpe a la delincuencia.

Salvo algunos barnices teóricos de corte criminológico la “Operación Candado” viene siendo lo mismo que la Estrategia Multienfoque para la Gestión Territorial de la Seguridad y Convivencia de los Ciudadanos de la administración anterior. Esa es la conclusión que dejó la intervención del secretario del Interior en el Concejo Municipal y la respuesta que dio al derecho de petición.

A pesar del esfuerzo de las autoridades, en Bucaramanga y en el área metropolitana la inseguridad sigue desbordada, y los ciudadanos, más que acciones reactivas, siguen esperando soluciones efectivas al respecto. Pero hay cosas realmente preocupantes.

Los ciudadanos han perdido la confianza, y están perdiendo la paciencia y la mesura. Como lo anunció el editorial del periódico, la presencia de vigilantes informales que actúan como sustitutos de la autoridad ha aumentado de manera considerable, y los casos en que las personas reaccionan con violencia desbordada y grupal contra los delincuentes son más frecuentes y cada vez celebrados con mayor euforia. A ese panorama basta añadirle los argumentos con los que algunos tratan de justificar el porte de armas de fuego sin restricciones para concluir que las cosas ni van por buen camino, ni van a terminar bien.

La situación sigue siendo alarmante, y el enfoque que se le está dando al fenómeno no es el mejor; y aquello de que “si es necesario darles de baja lo haremos”, que hace poco se le escuchó al alcalde refiriéndose a los delincuentes, no es que ayude mucho. Esperamos que los días santos le hayan servido para reflexionar; para perfeccionar su “Operación Candado” y, en especial, para tener en cuenta que la Tercera Ley de Newton no es exclusiva de los fenómenos físicos.