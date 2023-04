En Bucaramanga el carril de uso exclusivo del Sistema Integrado de Transporte Masivo dejó de serlo por una decisión de su Dirección de Tránsito. Desde el viernes de la semana pasada los buses convencionales y los taxis podrán utilizarlo, siempre y cuando estén ocupados por pasajeros. La medida se anunció como una nueva prueba piloto para mejorar la movilidad e incentivar y promover el uso del transporte legal, dijeron.

Pero la rueda de prensa en la que se presentó la medida dejó más dudas que respuestas; en especial porque el Director de Tránsito de Bucaramanga aseguró que la medida estaba vigente desde ese mismo momento, sin que el acto administrativo que la decretó se hubiera expedido y publicado – se conoció hasta media tarde –; y porque no tuvieron en cuenta a los demás municipios que conforman el Área Metropolitana que, quiéranlo o no, forman parte de la solución y del problema. “¡Bucaramanga no es una isla!”, trinaron desde la Dirección de Tránsito de Floridablanca. La medida los tomó por sorpresa, sobre todo porque la habían propuesto tres años atrás y las autoridades de Bucaramanga, sí, las mismas que ahora la decretaron, la descartaron por ilegal.

Las objeciones jurídicas que se puedan plantear a la medida están a la orden del día; a ellas se suman cuestionamientos prácticos, técnicos y de sentido común. Ambas circunstancias saltan a la vista de la simple lectura de la Resolución 153 que la Dirección de Tránsito de Bucaramanga dio a conocer el viernes por la tarde.

Frente a las primeras, las autoridades de Bucaramanga deben contar con las razones que justifiquen el giro que dieron en la interpretación y aplicación de la normativa que regula el sistema. Las otras las resolverá la experiencia que recojan durante los ocho días que establecieron como periodo pedagógico para la aplicación de la medida y socialización de las condiciones de operación de buses y taxis.

Como sucedió hace poco con la manera en que manejaron el tema de la calidad del aire la falta de coordinación entre las autoridades volvió a hacer de las suyas; y por lo que se ve esa va a ser la constante en un año con unas condiciones tan particulares como este. La medida debió concertarse, no hay duda; y si es legal, que es donde radica el quid del asunto, y funciona debe replicarse. Esa es la lógica.