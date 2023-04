En la Alcaldía de Bucaramanga no terminan de salir de un lío para meterse en otro. Las polémicas no cesan, y no solo tienen que ver con la adjudicación y ejecución de contratos, situación que por estos días ha dado mucho de que hablar. Esta vez el embrollo es por cuenta de las ciclorrutas y la forma en que están cumpliendo un fallo judicial. La semana pasada, de la nada, a escondidas por la hora en que lo hicieron, levantaron un tramo de la infraestructura construida. El alcalde trató de justificar la situación afirmando que lo hicieron de manera coordinada con vecinos y comerciantes; pero luego dijeron que lo habían hecho operarios capacitados. Las imágenes que circularon en redes sociales no los dejan bien parados.

Lo cierto es que la sentencia por ninguna parte habla de desmontar lo construido. Dice que la obra satisface fines constitucionalmente legítimos y que a pesar de que fue planeada y socializada ampliamente infringe algunas disposiciones del POT. También dice que el proyecto tiene falencias frente al tráfico vehicular y la limitada capacidad vial de la ciudad. Y es bajo ese panorama que se le ordenó al municipio que informe cómo va a armonizar la obra para ajustarla al POT, bien sea gestionando su revisión extraordinaria ante el Concejo Municipal o adoptando los planes maestros de movilidad; y que se le dio un mes para presentar un cronograma de actividades para responder la situación particular que se presenta en tres corredores viales. Nada más.

Por eso, por la forma en que están haciendo las cosas, más de un funcionario va a tener que dar muchas explicaciones; a la juez de la acción popular, a los órganos de control, a la ciudad.

Y aunque la sentencia no está en firme debe cumplirse. Fue impugnada y el recurso de apelación debió concederse en el efecto devolutivo. Eso significa que ni el proceso ni el cumplimiento de la decisión se suspenden, y explica por qué el municipio comenzó a acatarla desde el 4 de noviembre pasado. Ahora, que el municipio se esmere en acatar los fallos judiciales es una buena señal, porque hace suponer, por ejemplo, que están adelantando las gestiones para enderezar el irregular e indebido cobro de la sobretasa ambiental, o que ya le tocaron la puerta a la Sociedad de Mejoras Públicas para exigirle que devuelva lo que queda del parque.