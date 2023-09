El cumplimiento de los fallos judiciales se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para los mandatarios locales. Cada día se conoce uno nuevo, y como si eso no bastara las administraciones cargan a cuestas un número importante de sentencias por cumplir que les dificulta enormemente las cosas.

No hay que ir muy lejos. La semana pasada en el proceso relacionado con la protección de derechos colectivos de la comunidad de la vereda El Carrizal, Barrio Brisas del Prado y el asentamiento Hacienda Rio de Oro, el Juzgado Once Administrativo de Bucaramanga abrió un incidente de desacato contra los alcaldes de Bucaramanga y Girón y sus secretarios de infraestructura. A decir verdad es el cuarto. Desde el 2019, en un fallo que quedó en firme en 2021, les ordenó apropiar recursos e iniciar los procesos para adecuar, restructurar o ejecutar las obras encaminadas a recuperar el paso entre aquella vereda y el Municipio de Bucaramanga.

La situación llamó la atención, sobre todo porque a comienzos de agosto el Tribunal Administrativo de Santander confirmó la providencia con la que el mismo juez los sancionó por incumplir la orden que les había impartido. Los multó con un salario mínimo a cada uno, y todo parece indicar que los “sancionados” no han dimensionado el embrollo en el que están metidos. La multa, a simple vista, puede dar la impresión de que no tiene tanta trascendencia, pero cuando se piensa en las consecuencias penales y disciplinarias que genera el desacato el escenario cambia por completo.

En el caso que comentamos queda claro que el fallo no se ha cumplido, por eso la sanción; y a pesar de que las entidades y sus funcionarios se vienen esforzando por cumplir la orden judicial, para rematar, les iniciaron un nuevo incidente de desacato. Para el juez lo que vienen haciendo no es ni suficiente, ni oportuno. El panorama no es el mejor porque, por lo que se ve, a los jueces se les está agotando la paciencia. Y así como ese hay muchos casos en circunstancias similares. Los actuales mandatarios no la tienen, ni la tuvieron, fácil; pero lo que les espera a los que vienen no es que sea muy esperanzador. Lo curioso es que en lo que va de campaña poco o nada se les ha escuchado decir al respecto. O no les importa, o no les reporta votos. Vaya uno a saber.